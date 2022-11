Life

“The 2Night Show”: Ο Στέλιος Κρητικός με τους γιους του για τις δυσκολίες και τις επιτυχίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν την Τετάρτη ο Στέλιος Κρητικός και οι γιοι του, Μιχαήλ -Άγγελος και Άρης.

Στο “The 2Night Show” της Δευτέρας ήταν καλεσμένος ο Στέλιος Κρητικός με τους γιους του Άρη και Μιχαήλ -Άγγελο και μίλησαν για τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, αλλά και για το διαζύγιο με τη πρώτη γυναίκαι του και μία συνεργασία αποκάλυψη.

Μιχαήλ Άγγελος ήμουν 27 ετών. Τα παιδιά μου δεν έζησαν ποτέ εύκολα, όπως και σήμερα είναι δύσκολα. Κάθε μήνα δουλεύω για τον επόμενο μήνα, δεν έχει σταματήσει αυτό, δεν έχει αλλάξει κάτι, ποτέ δεν έκανα έξοδα και δεν μπορούσα», είπε ο Στέλιος Κρητικός και αναφερόμενος στο χωρισμό από την πρώτη σύζυγό του, είπε πως «δεν ήταν εύκολος χωρισμός, είχε δυσκολίες, αλλά θέλει υπομονή, θέλει αγάπη, θέλει πίστη, φροντίδα.

Το πιο εύκολο είναι να τα κάνεις όλα μπάχαλο, ενώ το πιο δύσκολο είναι να κρατήσεις την γκρίνια σου και να πεις, πάμε να το ξαναδούμε. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια που ήμασταν μαζί και πολύ δύσκολη η στιγμή του χωρισμού».

Και συμπλήρωσε:

«Δεν κρυφτήκαμε ποτέ, ούτε το διαφημίσαμε. Δεν ήταν εύκολος χωρισμός, υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θέλει υπομονή, αγάπη, πίστη, φροντίδα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να τα κάνεις όλα μπάχαλο. Το δύσκολο είναι να κρατήσεις τη ψυχραιμία σου και να πεις ώπα πάμε να το ξανασυζητήσουμε.

Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό που λες μερικές φορές γυρνώντας λίγο πίσω στη ζωή μου, πώς το έκανα αυτό ρε εσύ; Είναι πιο δύσκολο το να μένεις με έναν άνθρωπο όταν έχει τελειώσει κάτι και δεν εξελίσσεται κανείς. Είναι μια αρρωστημένη σχέση».

Αναφορά έκανε και για την πρόταση που του έγινε για να συμμετάσχει στο “Survivor”, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον κουμπάρο του, Μάρκο Σεφερλή και το δύσκολο τέλος της.

«Στην τελευταία χειμερινή μου δουλειά ήμασταν σε πρόβες με τον Μάρκο και έρχεται το πρώτο Survivor και μου κάνουν πρόταση. Τα λεφτά ήταν τέσσερις φορές επάνω ο μισθός μου την εβδομάδα και είπα “όχι, δεν μπορώ να πουλήσω 50 άτομα σε μία παράσταση για να πάω να κάνω το γούστο μου, να οικονομήσω και να τους παρατήσω όλους σαν να μη με νοιάζει.

Ήμασταν 6 χρόνια μαζί. Έκλεισε ο κύκλος ο συγκεκριμένος. Ποτέ δεν ξέρεις η δουλειά μας είναι πολύ περίεργη και απρόβλεπτη, ποτέ δεν ξέρεις. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να σταματήσω. Ήμασταν στην Πάτρα πήγα στο καμαρίνι και του το είπα. Στενοχωρηθήκαμε και οι δύο. Αυτό που κάναμε ήταν δύσκολο. Συνήθως στη δουλειά μας δουλεύεις 1-2 χρόνια. Εμείς κουμπαριάσαμε, γελάσαμε τόσο πολύ κι έχουμε ζήσει άπειρες στιγμές. Έχουμε ξενυχτήσει και γελάσει μπροστά και πίσω από τα φώτα κι έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα.

Τον αγαπώ, αλλά ήταν κάποια στιγμή που ήθελα να αλλάξω τα δεδομένα μου. Ήθελα πρωτίστως να κάνω διακοπές με τα παιδιά μου. Ήταν ένα κομβικό σημείο. Είχα να κάνω διακοπές έξι χρόνια, ήταν πολλές οι απαιτήσεις. Ήταν η δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας κι ήμουν ορκισμένος. Τότε ήμασταν πρόβες στην τελευταία χειμερινή μου δουλειά με τον Μάρκο κι έρχεται το πρώτο Survivor και μου έκαναν πρόταση. Τελειώνουμε το Πάσχα και για να προλάβω εγώ τα πράγματα -γιατί ξέρω ότι γράφει το ρόλο ανάλογα και τι άτομα έχει στο θίασό του- και του λέω “Μάρκο μην με υπολογίζεις το καλοκαίρι. Θέλω να ξεκουραστώ και να κάνω διακοπές με τα παιδιά μου. Αισθάνομαι έξω ότι υπάρχουν πράγματα, τα οποία θέλω να τα κυνηγήσω και να τα ακολουθήσω είτε λέγεται Survivor είτε οτιδήποτε άλλο και θέλω μία παύση”. Στενοχωρηθήκαμε κι οι δυο μας, είναι ανθρώπινο γιατί περάσαμε απίθανες στιγμές οι δυο μας. Ήταν δύσκολο. Αγκαλιαστήκαμε, χαιρετηθήκαμε. Απλά ήθελα να ξέρει για να μη γράψει κάποιο ρόλο για εμένα το καλοκαίρι».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

Αγρίνιο - Ασέλγεια σε 4χρονο: Προφυλακιστέος ο 28χρονος

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Η συγκριτική λίστα από 14 σούπερ μάρκετ