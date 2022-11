“The 2Night Show” – Αλέξης Βιδαλάκης: δεν ανέπτυξα σχέσεις με τον πατέρα μου

Πολιτισμός

Για τις σχέσεις με τον πατέρα του μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Αλέξης Βιδαλάκης.

«Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πολύ καλός και να μην μπορέσει ποτέ να επικοινωνήσει με το παιδί του» δήλωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Αλέξης Βιδαλάκης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Τετάρτης.

Ο Αλέξης Βιδαλάκης εξήγησε ότι, στην ουσία δεν ανέπτυξε ποτέ σχέση με τον πατέρα του.

«Παντρεύτηκε στα 35 και με έκανε στα 55 του. Δεν ήταν μεγάλος, αλλά ήταν συνταξιούχος. Αυτό τον πλήγωσε πολύ γιατί ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος. Γενικότερα ήταν λίγο απόμακρος σαν μπαμπάς, οπότε η σχέση μας ήταν πολύ τυπικές. Ήταν πολύ καλός κι ευγενικός άνθρωπος, τον αγαπούσαν όλοι κι εμείς, αλλά σχέση πατέρα γιου δεν συνάψαμε ποτέ. Δεν ήταν άσχημες οι σχέσεις.

Ο μπαμπάς «έφυγε» πριν από επτά χρόνια. Από τα 18 μου και μετά δεν βρεθήκαμε πολύ στην Κρήτη γιατί ήμουν φοιτητής. Μόνο σε γιορτές. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν είχαμε τη σχέση πατέρα γιου. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι πολύ καλός και να μην μπορέσει ποτέ να επικοινωνήσει με το παιδί του. Συμβαίνει αυτό. Επίσης ένας πατέρας μπορεί να είναι πολύ στοργικός και να είναι πολύ βίαιος… Ο μπαμπάς μου είχε το χιούμορ. Έκανε μια πλάκα, ένα αστείο κι έφευγε».

