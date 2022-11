Υγεία - Περιβάλλον

Ιατρική ανακάλυψη: Νευρώνες αναστρέφουν την παράλυση

Ελπίδα στα άτομα με προβλήματα στην κίνηση και το βάδισμα, δίνει η ιατρική ανακάλυψη.

Συγκεκριμένους νευρώνες που επιτρέπουν την αναστροφή της παράλυσης και την αποκατάσταση του βαδίσματος, ανακάλυψαν για πρώτη φορά Ελβετοί και άλλοι επιστήμονες. Το επίτευγμα ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες θεραπείες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, ακόμη και εκείνους οι οποίοι έχουν χάσει όλες τις αισθήσεις στα πόδια τους εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού στη σπονδυλική στήλη (π.χ. μετά από τροχαίο ατύχημα ή πτώση), κάτι που έχει αποκόψει τη διασύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και στα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των κάτω άκρων.

Χάρη στην ανακάλυψη, εννέα ασθενείς με σοβαρή ή πλήρη παράλυση λόγω χρόνιας βλάβης στο νωτιαίο μυελό της σπονδυλικής στήλης τους ανέκτησαν την ικανότητα να περπατούν, μετά τη θεραπεία τους με παρατεταμένη ηλεκτρική διέγερση των συγκεκριμένων νευρώνων μέσω εμφύτευσης ειδικής ηλεκτρικής συσκευής στη σπονδυλική στήλη.

Οι ερευνητές από την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Αυστρία και τον Καναδά, με επικεφαλής τον νευροεπιστήμονα δρα Γκρεγκουάρ Κουρτέν του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (EPFL) στη Λοζάνη, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature", εντόπισαν - με πειράματα σε παράλυτα τρωκτικά και με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης - συγκεκριμένες ομάδες νευρώνων στο νωτιαίο μυελό που, αν διεγερθούν ηλεκτρικά, παίζουν ζωτικό ρόλο για να ανακτηθεί η δυνατότητα βάδισης.

Η κλινική δοκιμή της μεθόδου (Epidural Electrical Stimulation-EES), η οποία είχε αρχίσει να δοκιμάζεται από το 2018, επέτρεψε και στους εννέα συμμετέχοντες παράλυτους να βελτιώσουν ή να ανακτήσουν την ικανότητα να περπατούν. Η βελτίωση της κινητικότητας συνεχιζόταν πέντε μήνες μετά την εφαρμογή της θεραπείας.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα ευρήματα τους μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του πώς είναι δυνατό να αποκατασταθεί η κινητικότητα στους παράλυτους. Όμως επειδή και άλλοι νευρώνες στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό μπορεί να εμπλέκονται στην αποκατάσταση της βάδισης, το ζήτημα χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Η τεχνική EES θα μπορούσε μελλοντικά να συνδυαστεί με φυσικοθεραπεία, καθώς και με γονιδιακές ή βλαστοκυτταρικές θεραπείες που θα αντικαθιστούν κατεστραμμένους νευρώνες του νωτιαίου μυελού. Ο Κουρτέν έχει δημιουργήσει ήδη τη νεοφυή εταιρεία Onward με έδρα την Ολλανδία για να προωθήσει τη νέα ιατρική τεχνολογία.

