Χανιά: Βρήκε νεκρή την 24χρονη κόρη της

Σοκ και θρήνος για τον αιφνίδιο θάνατο της νεαρής, που εντοπίστηκε από τη μητέρα της.

Τραγωδία το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της πόλης των Χανίων, όπου μια γυναίκα εντόπισε νεκρή την 24χρονη κόρη της.

Η κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις μέσα στο σπίτι της, από τη μητέρα του και αμέσως κάλεσε βοήθεια.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 24χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Πηγή: neakriti.gr

