Πολιτική

Τζιτζικώστας: Διάβημα στην Τουρκία κατέθεσε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα

Κατατέθηκε γραπτώς η ρηματική διακοινωση της Ελλάδας, με τις έντονες διαμαρτυρίες για την πολύωρη "ομηρία' του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο πρέσβης της Ελλάδας, Χριστόδουλος Λάζαρης, επέδωσε την Τετάρτη και γραπτώς το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την άρνηση εισόδου στον Απόστολο Τζιτζικώστα, στην Σμύρνη, το περασμένο Σάββατο.

Μετά από την προφορική διαμαρτυρία του, την ημέρα του περιστατικού, το ελληνικό Υπυοργείο Εξωτερικών, δια του πρέσβη της Ελλάδας στην Άγκυρα, επέδωσε και γραπτώς το διάβημα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εφημερίδα "Κορκουσούζ": Παρασκήνιο για τον Τζιτζικώστα

Η τουρκική εφημερίδα «Κορκουσούζ» σε ρεπορτάζ της για το περιστατικό αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο λύθηκε τελικά το ζήτημα με τον Απόστολο Τζιτζικώστα με την παρέμβαση της ΕΕ και επικρίνει τις τουρκικές Αρχές για το θέμα που εξέθεσαν για άλλη μια φορά διπλωματικά την Άγκυρα.

«Πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνήματα τόσο στο ελληνικό όσο και στο τουρκικό ΥΠΕΞ. Τελικά, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια εξέχουσα προσωπικότητα από το Βέλγιο τηλεφώνησε προσωπικά στο Τ/ΥΠΕΞ για να τους ενημερώσει ότι ο Έλληνας κυβερνήτης που ήρθε στην Τουρκία εργαζόταν για τα τοπικά συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ήταν απαράδεκτο να κρατείται ένα τέτοιο άτομο από την αστυνομία διαβατηρίων. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία της Σμύρνης και μετά από αναμονή 6 ωρών, είπαν στον Τζιτζικώστα ότι μπορούσε να εισέλθει στην Τουρκία. Είναι τόσο απλό. Αποδεικνύεται ότι ένας Έλληνας αξιωματούχος, μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κρατήθηκε στην πύλη για 6 ώρες λόγω "ομοιότητας ονόματος". Θα το πίστευε κανείς αυτό; Ίσως οι σχέσεις να ήταν καλύτερες αν δεν ήταν τόσο διαταραγμένες μερικές φορές. Επιπλέον, δεν θα βρισκόμαστε στη διπλωματική κατάσταση να μας επικρίνουν», σημειώνει η εφημερίδα.

