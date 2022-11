Κοινωνία

Θήβα: Βίαζε την 11χρονη κόρη του και ασελγούσε στα μικρότερα παιδιά του

Σοκ από την νέα αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης παιδιών από τον ίδιο τον πατέρα τους. Δείτε τις φωτογραφίες του, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία.

Μία νέα φρικτή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον ίδιο τους τον πατέρα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θήβα.

Ένας Αφγανός που διαμένει στη δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής κακοποιούσε σεξουαλικά και τα 5 παιδιά του, με το μεγαλύτερο από αυτά να είναι 11 ετών!

Ο κατηγορούμενος που διαμένει στη δομή μαζί με τη γυναίκα του και τα 5 παιδιά τους, φέρεται να βίαζε τη μεγαλύτερη κόρη τους ηλικίας 11 ετών και να ασελγούσε στα υπόλοιπα παιδιά που ήταν ακόμη μικρότερα.

Σε βάρος του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και οι φωτογραφίες του.

Για να δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία, πατήστε ΕΔΩ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Δίνονται στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θήβας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη χθες (09-11-2022) από Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, κατόπιν σχετικού Εντάλματος σύλληψης του κ. Ανακριτή Θηβών.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις κακουργηματικές πράξεις:

α) του βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανηλίκου,

β) της κατάχρησης ανηλίκου με την μορφή της γενετήσιας πράξης σε βάρος ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα (14) έτη από οικείο κατ’ εξακολούθηση και

γ) της αιμομιξίας - γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών, κατ’ εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22620 - 82185 και 22620 - 82180, του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ήτοι από 15:00 μ.μ. της 09-11-2022 έως 15:00 μ.μ. της 09-07-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο Νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

