VICE SPECIALS: “Ρομά: Σπάζοντας τα Στερεότυπα” (εικόνες)

Πέντε πολίτες Ρομά, πέντε ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και στερεότυπα, είναι στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ.

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Ρομά: Σπάζοντας τα Στερεότυπα».

Από την Αγία Βαρβάρα στην Αθήνα έως τον Ασπρόπυργο και από τον Καρέα μέχρι τον Δενδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πρωταγωνιστές περιγράφουν πόσο δύσκολο ήταν να αναμετρηθούν με τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, τόσο από την πλευρά της κοινωνίας, όσο και από την πλευρά της ίδιας τους της κοινότητας.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης κατάφερε να πετύχει το όνειρο της ζωής του και να σπουδάσει δικηγόρος, αφήνοντας πίσω του το γυρολογικό εμπόριο στα 20 του και ξεκινώντας την εκπαίδευσή του από την αρχή, από το Δημοτικό της Αγίας Βαρβάρας.

Ο Γιάννης Γεωργίου είναι κοινωνιολόγος. Σπούδασε στα δύσκολα χρόνια του ‘70 και του ‘80, και σήμερα κάνει διδακτορικό στην κοινωνική ιστορία των Ρομά που ήρθαν από τη Μικρασία και εγκαταστάθηκαν στην Αγία Βαρβάρα.

Η Ειρήνη Θεοδωροπούλου, που εργάζεται ως διαμεσολαβήτρια, δίνει την εικόνα της υπερ-προσπάθειας που πρέπει να κάνει μια γυναίκα Ρομά για να σπάσει τα στερεότυπα τόσο μέσα στην ίδια την κοινότητα που ζει, όσο και απέναντι σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία.

Η 19χρονη Μαρία-Παλόμα Ελευθεριάδου Μπότη από τον Δενδροπόταμο, που το όνειρό της είναι να γίνει αστυνομικός, είχε μια διαφορετική πορεία από τα κορίτσια Ρομά της ηλικίας της, χάρη στη γιαγιά της και τη θεία της που την μεγάλωσαν, αλλά και των ανθρώπων του Φάρου του Κόσμου που τη στηρίζουν.

Τέλος, ο Σταύρος Ραφαήλ Γιουβάνης μιλάει για τη διαδρομή του από την Αγία Βαρβάρα έως τον Δενδροπόταμο και από το Καλλιτεχνικό σχολείο έως τα έδρανα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη Νέα Υόρκη.

VICE SPECIALS – Σάββατο 12 Νοεμβρίου, 00:00, στον ΑΝΤ1.

Παραγωγή: Ανδρέας Μπούσιος

Σκηνοθεσία: Κωστής Παπαδάκης

Οπερατέρ: Δημήτρης Διακουμόπουλος, Γιάννης Σαρόγλου, Απόστολος Καρουλάς

Ηχοληψία: Βασίλης Αθανασάς, Γιώργος Σαραντινός, Σίμος Λαζαρίδης

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials

