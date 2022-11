Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Έρευνα: περισσότερες επαναλοιμώξεις, μεγαλύτερος κίνδυνος

Ποιο είναι οι κίνδυνοι που αυξάνονται με τις περισσότερες επαναλοιμώξεις από κορονοϊό, σύμφωνα με έρευνα.

Οι επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις από κορονοϊό στον ίδιο άνθρωπο αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για την εμφάνιση προβλημάτων σε διάφορα όργανα του σώματός του, για νοσηλεία ή για θάνατο, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Όσες περισσότερες φορές έχει περάσει Covid-19 το ίδιο άτομο, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος για τους πνεύμονες του, την καρδιά, τον εγκέφαλο, το αίμα, το μυοσκελετικό και το γαστρεντερικό σύστημα, τα νεφρά του, καθώς επίσης για διαβήτη και ψυχικές διαταραχές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κλινικό επιδημιολόγο Ζιγιάντ Αλ-Άλι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Nature Medicine», ανέλυσαν ιατρικά αρχεία για περίπου 5,8 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους οι 443.000 είχαν περάσει μια λοίμωξη Covid-19 και άλλους 41.000 που είχαν δύο ή περισσότερες λοιμώξεις Covid-19 μεταξύ Μαρτίου 2020 - Απριλίου 2022 (οι περισσότεροι είχαν δύο ή τρεις επαναλοιμώξεις, λίγοι είχαν τέσσερις, ενώ πέντε δεν είχε κανένας).

Η μελέτη έλαβε υπόψη της όλες τις γνωστές παραλλαγές, όπως τη Δέλτα, την Όμικρον και τις υποπαραλλαγές της. Διαπιστώθηκε ότι γενικά οι άνθρωποι με επαναλοιμώξεις από τον κορονοϊό έχουν διπλάσια πιθανότητα να πεθάνουν και τριπλάσια να χρειαστούν νοσηλεία, σε σχέση με όσους δεν έπαθαν ποτέ επαναλοίμωξη.

Επιπλέον, οι άνθρωποι με επαναλοιμώξεις έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν προβλήματα των πνευμόνων, τριπλάσια για καρδιολογικά προβλήματα και μιάμιση φορά μεγαλύτερη πιθανότητα για προβλήματα στον εγκέφαλο, σε σχέση με όσους αρρώστησαν μία φορά με Covid-19.

«Τα ευρήματά μας έχουν ευρείες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς δείχνουν ότι πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές για την αποτροπή ή τη μείωση του κινδύνου για επαναλοίμωξη. Καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν επίγνωση για τους κινδύνους και να προσέχουν ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο λοίμωξης ή επαναλοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2», δήλωσε ο δρ Αλ-Άλι.

«Στη διάρκεια των τελευταίων μηνών υπάρχει διάχυτος ένας αέρας ανίκητου μεταξύ των ανθρώπων που πέρασαν Covid-19 ή εμβολιάστηκαν και με ενισχυτικές δόσεις, ιδίως μεταξύ εκείνων που αρρώστησαν από τον κορονοϊό και επίσης έκαναν εμβόλια. Μερικοί άρχισαν να αναφέρονται σε αυτά τα άτομα σαν να έχουν ένα είδος υπερανοσίας απέναντι στον ιό. Όμως η έρευνα μας δείχνει, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι μια επαναλοίμωξη για δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη φορά συμβάλλει σε επιπρόσθετους κινδύνους για την υγεία τόσο κατά την οξεία φάση, δηλαδή τις πρώτες 30 μέρες μετά τη λοίμωξη, όσο και κατά τους επόμενους μήνες, δηλαδή στη φάση της μακράς Covid-19. Ο κίνδυνος αυξάνεται με κάθε νέα λοίμωξη. Με άλλα λόγια, αν είχατε δύο λοιμώξεις Covid-19, είναι καλύτερα να αποφύγετε μια τρίτη και αν είχατε τρεις, καλύτερα να αποφύγετε την τέταρτη», τόνισε.

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και δεν έχουν σταματήσει να αναδύονται νέα στελέχη του κορονοϊού λόγω των συνεχών μεταλλάξεων του, αναμένεται ξανά αύξηση των κρουσμάτων. Γι' αυτό, πρόσθεσε ο Αλ-Άλι, «οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να προλάβουν επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις, φορώντας μάσκα, κάνοντας τις ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων και μένοντας στο σπίτι όταν είναι άρρωστοι. Επίσης είναι καλό να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, καθώς είναι ανάγκη να μειώσουμε την πιθανότητα μια διπλής επιδημίας Covid-19 και γρίπης φέτος τον χειμώνα», πρόσθεσε.

