Κόσμος

Τουρκία: Θρίλερ με πέντε νεκρούς σε διαμέρισμα

Τα θύματα έφεραν τραύματα από μαχαίρι. Τα άψυχα σώματα κείτονταν επί ημέρες στο εσωτερικό της κατοικίας.

Πέντε Αφγανοί βρέθηκαν σήμερα νεκροί, με τραύματα από μαχαίρι, μέσα σε ένα διαμέρισμα στην Άγκυρα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Σύμφωνα με την τουρκική κρατική τηλεόραση TRT, τα άψυχα σώματα κείτονταν επί ημέρες στο εσωτερικό της κατοικίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Αλτιντάγκ, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας.

Κανένα στοιχείο δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής από τους ερευνητές.

Το γραφείο του νομάρχη της Άγκυρας έγραψε στο Twitter ότι διεξάγεται έρευνα για τον θάνατο των πέντε Αφγανών, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η αιτία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν αστυνομικούς και ιατροδικαστές της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της αστυνομίας στην είσοδο και στον εξωτερικό χώρο ενός πολυώροφου κτιρίου.

Ομάδα της αστυνομίας μετέβη στο σημείο νωρίτερα σήμερα αφότου ειδοποιήθηκε από οικείους των Αφγανών, οι οποίοι δεν είχαν νέα τους.

Σχεδόν 140.000 Αφγανοί πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ζουν στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (HCR).

