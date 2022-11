Πολιτική

Γιάννης Μπουτάρης: 7η αναβολή της δίκης για την επίθεση που δέχθηκε

Γιατί αναβλήθηκε για πολλοστή φορά η εκδίκαση της υπόθεσης. Για πότε ορίστηκε νέα δικάσιμος.





Αναβλήθηκε για έβδομη φορά η δίκη για τη φραστική και σωματική επίθεση στον τέως δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη τον Μάιο του 2018, στη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων, στην πλατεία Λευκού Πύργου.

Για την υπόθεση είναι κατηγορούμενοι συνολικά δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους και ο πρώην βουλευτής, πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης και πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο επιτέθηκε φραστικά στον Γιάννη Μπουτάρη και προέτρεψε τους φυσικούς δράστες να κινηθούν εναντίον του.

Νέα ημερομηνία ορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2023. Σημειώνεται ότι ο πρώην δήμαρχος ήταν και πάλι παρών στο δικαστήριο, ενώ η αναβολή δόθηκε λόγω απουσίας βασικού μάρτυρα.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν πολίτες να στρέφονται μαινόμενοι κατά του πρώην δημάρχου, τον οποίο προσπαθούσαν να φυγαδεύσουν ο προσωπικός του αστυνομικός και η τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Τα εν λόγω ντοκουμέντα εξετάστηκαν κατά την προκαταρκτική έρευνα της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, βοηθώντας στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

Όσον αφορά τον πρώην περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη, οδηγείται στο εδώλιο με την κατηγορία της προτροπής των φυσικών δραστών να κινηθούν εναντίον του Γιάννη Μπουτάρη, καθώς την ώρα που έκανε δηλώσεις σε τοπικό μέσο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τόνισε χαρακτηριστικά «να, αυτός έχει ξεπουλήσει τη Μακεδονία» την ώρα που διακρίνεται να περνά ο πρώην δήμαρχος και ενώ πολίτες που διαδήλωναν για τη Μακεδονία τον αποκάλεσαν «προδότη».

Ισχυριζόμενος ότι οι δηλώσεις του ήταν προϊόν «πολιτικής κριτικής», ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι παρακίνησε τους φυσικούς δράστες ενώ παράλληλα υποστήριξε πως δεν τους γνώριζε ενώ ο ίδιος βρισκόταν μακριά από τον τόπο της επίθεσης.

