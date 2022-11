Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: εμμηνόπαυση, αρθρίτιδα και κήλη

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, στις 10:00

Πότε χρειάζεται να χειρουργηθεί ο θυροειδής; Ποια διατροφή λειτουργεί προληπτικά;

Η επίπονη αρθρίτιδα στον ώμο και τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής αρθροπλαστικής.

Νέες μελέτες για τη μη χειρουργική αντιμετώπιση της κήλης.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Οι κάτοικοι στον Δήμο Αλίμου ανακυκλώνουν τόνους καπάκια για να αγοραστούν αναπηρικά καροτσάκια.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 10:00

Αφιέρωμα στην εμμηνόπαυση: Ο φόβος της γυναίκας για το τι θα συμβεί και η επιστημονική αλήθεια. Οι αλλαγές στον μεταβολισμό και πώς η κατάλληλη διατροφή μπορεί να θωρακίσει τη σωματική και ψυχική υγεία.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πώς βοηθά η αξονική τομογραφία τον σκύλο και τη γάτα μας.

