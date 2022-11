Κόσμος

Γερμανία: Παρατείνεται η λειτουργία των τριών πυρηνικών σταθμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Bundestag ψήφισε για την τροποποίηση στη Νομοθεσία για την Ατομική Ενέργεια, καθιστώντας σαφές ωστόσο ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέα παράταση.

Σε λειτουργία θα παραμείνουν μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο οι τρεις πυρηνικοί σταθμοί της Γερμανίας, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν στο τέλος του έτους υπό τον φόβο της ενεργειακής ανεπάρκειας.

Συγκεκριμένα η Bundestag ψήφισε για την τροποποίηση στη Νομοθεσία για την Ατομική Ενέργεια, καθιστώντας σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέα παράταση. «Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι τα εργοστάσια θα κλείσουν στις 15 Απριλίου 2023», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος Στέφι Λέμκε.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, στο νέο Νόμο επισημαίνεται ότι «η ασφάλεια κατοχυρώνεται διαρκώς σε πολύ υψηλό επίπεδο από την συνολική κρατική επίβλεψη». Δεν θα πραγματοποιηθεί πάντως η διεξοδική περιοδική επιθεώρηση ασφάλειας, η οποία διενεργείται ανά δέκα χρόνια, «λόγω της εξαιρετικά σύντομης περιόδου συνεχιζόμενης λειτουργίας», αναφέρεται στο έγγραφο.

Η παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών υπερψηφίστηκε από 375 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 216, ενώ υπήρξαν και 70 αποχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Βρήκε νεκρή την 24χρονη κόρη της

Θεσσαλονίκη: Ασφαλτόστρωση… για γέλια! (εικόνες)

Τουρκία: Φωτιά σκότωσε οκτώ παιδιά και μια γυναίκα (βίντεο)