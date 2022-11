Κοινωνία

Πανεπιστήμιο Πατρών: ουρές φοιτητών για ένα πιάτο φαγητό (εικόνες)

Η αναμονή για το μεσημεριανό φαγητό στη λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών φτάνει και τη μία ώρα.

Απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, με φοιτητές του Ιδρύματος να σχηματίζουν τεράστια ουρά καθημερινά και να συνωστίζονται, για να πάρουν το φαγητό τους.

Σε φωτογραφίες και βίντεο φαίνεται η τεράστια ουρά που όπως καταγγέλουν οι φοιτητές, πρέπει να υπομείνουν για να πάρουν φαγητό από τη λέσχη.

Έξω από τη λέσχη του Πανεπιστημίου Πατρών η ουρά που σχηματίζεται οδηγεί πολλούς φοιτητές στο δίλημμα να επιλέξουν εάν θα σιτιστούν ή αν θα χάσουν μέρος της επόμενης διάλεξης μαθήματος αφού ο χρόνος που μεσολαβεί έως ότου μπουν στο χώρο της σίτισης φτάνει την μία ώρα (χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που θα φάει ο φοιτητής).

Φοιτητής δηλώνει χαρακτηριστικά στα «Φοιτητικά Νέα» ότι "τόσο όσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι φοιτητές έχουμε 1 ώρα κενό ανάμεσα στα μαθήματα μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουμε να φάμε το μεσημεριανό μας γεύμα".

Άλλος φοιτητής τόνισε πως: "Καθημερινά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της πολύωρης αναμονής στην ουρά της φοιτητικής εστίας Πατρών με σκοπό να φάμε το μεσημεριανό μας. Η σίτιση των φοιτητών για το μεσημεριανό τους γεύμα είναι από τις 12:00 μέχρι τις 16:00. Από τις 11:30 κιόλας αρχίζουν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές που φτάνουν και τα 100 μέτρα την ώρα αιχμής (γύρω στη 13:00-14:00), τα οποία μεταφράζονται σε 45 λεπτά ακόμα και σε 1 ώρα αναμονής μόνο και μόνο για να μπεις στον χώρο της σίτισης".

"Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα η Πανεπιστημιούπολη του Ρίο είναι ένα από τα πολυπληθέστερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και έχει μόνο ένα μέρος για να σιτίζονται οι φοιτητές. Κάθε χρόνο, όπως και φέτος όλο και περισσότερα τμήματα μεταφέρονται στο Ρίο δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση με τις ουρές αναμονής των φοιτητών για να φάνε το μεσημεριανό τους να μεγαλώνουν. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να παραπονιέται συνεχώς για ένα πρόβλημα. Το δύσκολο είναι να προτείνει λύσεις. Το τελευταίο διάστημα μεγάλωσε λίγο ο χώρος της σίτισης αφού προστέθηκαν κάποια τραπέζια, το πρόβλημα όμως δεν άλλαξες καθόλου" συνεχίζει ο φοιτητής.

Ενδεικτικά αναφέρει στα «Φοιτητικά Νέα» πως "κατά το περσινό ακαδημαϊκό έτος σχηματίζονταν 2 ουρές σε δυο διαφορετικά σημεία. Μια ουρά για εκείνους που σιτίζονταν μέσα στον χώρο της εστίας και μια ουρά για εκείνους που ήθελα να πάρουν το φαγητό take away. Αυτό μείωνε αρκετά τον χρόνο αναμονής, αλλά φέτος η λύση αυτή σταμάτησε να υφίσταται.

Στη συνέχεια προτείνει: "Το παράρτημα είναι ένας μεγάλος χώρος ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας και είναι υπό κατάληψη τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει καμία απολύτως παρέμβαση από τις αρχές με σκοπός την λήξη της κατάληψης που αποτελεί παράνομη ενέργεια. Αν ο χώρος αυτός αξιοποιείτο ως χώρος σίτισης, όπως παλιά, αυτό θα έλυνε αρκετά το πρόβλημα καθώς παρά πολλοί φοιτητές που έχουν μαθήματα απογευματινές ώρες θα μπορούσαν να πάνε εκεί για να σιτιστούν και όχι να έρθουν μέχρι το Ρίο" ενώ προσθέτει αναφέροντας πως "Ακόμα δεδομένης της έκτασης της Πανεπιστημιούπολης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάποιος ακόμη χώρος για την σίτιση των φοιτητών. Για παράδειγμα, το ΕΜΠ έχει αρκετά λιγότερους φοιτητές από την Πανεπιστημιούπολη του Ρίο και έχει πάνω από 3 χώρους για σίτιση των φοιτητών.

Πηγή: Foititikanea.gr

