Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Άνθισε… το τριφύλλι

Τα χαμόγελα επέστρεψαν στο ΟΑΚΑ, μετά την πολύ καλή εμφάνιση των «πρασίνων» και την νίκη επί των Ισπανών.

Στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εφετινή ευρωπαϊκή εμφάνιση, επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 98-83 της Μπασκόνια, για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης, δίνοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη τους (ρεκόρ 2-5). Στον αντίποδα, οι Βάσκοι υπέστησαν την τρίτη ήττα τους (ρεκόρ 4-3).

Η αμυντική προσήλωση του δευτέρου ημιχρόνου, σε συνδυασμό με το ξέσπασμα της τρίτης περιόδου, έδωσε στον Παναθηναϊκό την ώθηση που αναζητούσε για να επιστρέψει στις νίκες. Άξιοι συμπαραστάτες του σε αυτή την προσπάθεια οι εξαιρετικοί Ντουέιν Μπέικον (16π.) και Ντέρικ Ουίλιαμς (16π.), μαζί με τον Γιώργο Παπαγιάννη που τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (11π., 10ρ.).

Σπουδαία δουλειά στο κομμάτι της δημιουργίας από τον Νέιτ Ουόλτερς (7 ασίστ), ενώ πολύτιμοι ήταν και οι Ματέους Πονίτκα (15π., 5ρ.), Μάριους Γκριγκόνις (13π.) και Πάρις Λι (12π.). Από την Μπασκόνια, ο Μάρκους Χάουαρντ με 20 πόντους δεν ήταν ικανός για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-43, 67-59, 98-83

Με τον Χάουαρντ να μπαίνει «ζεστός» στο παρκέ (5 σερί πόντοι), η Μπασκόνια προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό και να τον... παρασύρει στο ρυθμό της, ξεφεύγοντας με νταμπλ σκορ στο 4΄ (6-12). Ωστόσο, με τους «πράσινους» να αποδίδουν τα μέγιστα σε άμυνα και επίθεση, το «τριφύλλι» απάντησε άμεσα με σερί 11-0, γράφοντας το 17-12 στο 7΄, ενώ με τον Πονίτκα να συνδέεται και αυτός μετά τον Ουίλιαμς από τα 6.75, η ελληνική ομάδα διαμόρφωσε το 20-14 και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +4 (22-18).

Στη δεύτερη περίοδο όμως η περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού σίγησε (μέτρησε 0-5 τρίποντα σε αυτό το διάστημα), η αστοχία του... εξαπλώθηκε και στη γραμμή των ελευθέρων βολών (8/14 μέχρι το ημίχρονο) και οι «πράσινοι» είδαν και πάλι το προβάδισμα να... γλιστράει από τα χέρια τους. Τελευταία φορά που βρέθηκαν μπροστά στο σκορ ήταν στο 15΄, όταν ο φωτεινός πίνακας έγραψε το 30-29, καθώς στη συνέχεια και με τον Χάουαρντ να έχει επιστρέψει στο παρκέ, οι Βάσκοι έτρεξαν σερί 0-7 και στο 16΄ εξασφάλισαν «μαξιλαράκι» επτά πόντων (30-36), κλείνοντας τελικά το ημίχρονο στο +5 (38-43).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε... υποψιασμένος στην τρίτη περίοδο, Πονίτκα και Μπέικον βρήκαν τα μακρινά σουτ για το... προσπέρασμα (50-48 στο 25΄), ενώ με την άμυνα ενεργοποιημένη και τον Παπαγιάννη κυρίαρχο στις ρακέτες, οι «πράσινοι» ήλεγξαν την τύχη τους. Με επιμέρους σκορ 12-4 ξέφυγαν με +10 (62-52) στο 28΄, ενώ με τον Ουόλτερς να δίνει ρεσιτάλ στη δημιουργία, το «τριφύλλι» όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά έκλεισε το δεκάλεπτο στο +8 (67-59).

Με το... καλημέρα της τέταρτη περιόδου, ο Παναθηναϊκού είχε την... απάντηση από τα 6.75, δια χειρός Λι και Γκριγκόνις, εξασφαλίζοντας γρήγορα μία διψήφια διαφορά (+11 στο 33΄, 77-66). Με τον Γκουντάιτς μάλιστα να δίνει λύσεις μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και την άμυνα να μην έχει κενά διαστήματα, οι «πράσινοι» ξέφυγαν στο 35΄ με +14 (83-69), μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Χόρντοβ, Μπάλακ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Ουόλτερς 9, Λι 12 (2), Παπαγιάννης 11, Ουίλιαμς 16 (1), Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 16 (1), Πονίτκα 15 (2), Γκριγκόνις 13 (2), Γκουντάιτις 6.

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Χουάν Πενιαρόγια): Χάουαρντ 20 (4), Ραϊέστε, Χένρι 9, Σεντεκέρσκις 7 (1), Μαρίνκοβιτς 8 (2), Ντίεθ 3 (1), Τόμπσον 9, Κότσαρ 14, Κοστέλο 10 (1), Γκεντράιτις 3 (1), Κούρουτς.

