Τεχνολογία - Επιστήμη

Υδρογονάνθρακες – Λέκκας: Τι συμβαίνει σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Ιωάννινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Γεωλογίας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για τις σεισμικές έρευνες που διεξάγονται στο Αιγαίο και την Ήπειρο.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, λίγο προτού ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη, για την κηδεία του καθηγητή Παπαζάχου, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μεγάλο δάσκαλο κι έναν από του δέκα κορυφαίους σεισμολόγους του κόσμου».

Ο καθηγητής Γεωλογίας έδωσε όλες τις απαντήσεις για τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, οι οποίες ξεκίνησαν στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, αλλά και εκείνες που γίνονται στα Ιωάννινα.

Όπως εξήγησε, στα Ιωάννινα, έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες ενέργειες με αυτές που ξεκινούν τώρα σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

«Πρόκειται για σεισμικές δονήσεις, πολύ μικρής ισχύος, που δεν ενοχλούν το περιβάλλον και αποτυπώνουν τις βιολογικές δομές που μπορούν να φιλοξενήσουν κοιτάσματα πετρελαίου», διευκρίνισε ο Ε.Λέκκας.

«Η επόμενη φάση των αποτιμήσεων είναι η φάση των γεωτρήσεων, που θα πιστοποιήσουν την ύπαρξη πετρελαίου γιατί το ότι υπάρχει κοίτασμα», σημείωσε επισημαίνοντας ότι, «δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και υδρογονάνθρακες».

Ερωτηθείς για το οικονομικό αποτέλεσμα σε περίπτωση ύπαρξης υδρογονανθράκων, ο καθηγητής είπε ότι δεν έχει υπόψη τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία εξαρτώνται «από την έκταση του κοιτάσματος και από τις παγκόσμιες τιμές».

Επιβεβαίωσε όμως ότι, σε περίπτωση επιτυχών εξορύξεων, «και στα δημόσια ταμεία θα μπουν αρκετά χρήματα και ο Έλληνας πολίτης θα έχει επάρκεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Πολύτεκνη αγρότισσα Tik-Toker: Ο Μητσοτάκης είναι αδύνατος, θα τον...παχύνω

Nord Stream - Βαλτική: Πλοία με απενεργοποιημένους ραδιοφάρους πέρασαν πριν την έκρηξη