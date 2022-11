Οικονομία

Βρετανία: Οι παμπ ζητούν “πάγωμα” στον φόρο της μπίρας

Η αύξηση στον φόρο της μπίρας «πνίγει» τους ιδιοκτήτες των παμπ, που ζητούν «σωσίβιο» ενόψει των γιορτών.

Οι βρετανικές παμπ θέλουν τη βοήθεια της κυβέρνησης προκειμένου να παραμείνει προσιτή η τιμή της μπίρας φέτος το Χριστούγεννα, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις και πλήττει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Η Βρετανική Ένωση Ζύθου και Παμπ (BBPA), σε επιστολή με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου προς τον υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, ζήτησε από την κυβέρνηση να επαναφέρει στις δημοσιονομικές ανακοινώσεις, που αναμένονται στις 17 Νοεμβρίου, το ‘πάγωμα’ για τον φόρο στην μπίρα.

«Χρειαζόμαστε να επανέλθει το ‘πάγωμα’ το φόρου στην μπίρα προκειμένου να περιοριστεί η πίεση του κόστους στις παμπ και τα ζυθοποιεία και να αποφευχθεί η υπονόμευση των κρίσιμων μέτρων για τη μεταρρύθμιση του Φόρου Οινοπνεύματος», ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση η επικεφαλής της BBPA Έμα ΜακΚλάρκιν.

Το 'πάγωμα' του φόρου, που αναμενόταν να τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο, ακυρώθηκε στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε ο Χαντ τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο κατάργησης των φορολογικών μειώσεων που είχε ανακοινώσει η προηγούμενη πρωθυπουργός Λιζ Τρας.

Σύμφωνα με τη BBPA, η αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα, από τις πρώτες ύλες έως τα καύσιμα, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να μετακυλήσουν το κόστος στους πελάτες των μπαρ, με τη μέση τιμή ενός ποτηριού μπίρας να αυξάνεται κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.

