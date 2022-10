Κόσμος

Βρετανία: Αυξήσεις φόρων μετά την παραίτηση του ΥΠΟΙΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε οικονομικο-πολιτική αναταραχή βρίσκεται η Μεγάλη Βρετανία και η Πρωθυπουργός Λιζ Τρας, που έπεσε στα «βαθιά» αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας έκανε λάθη με τα αμφιλεγόμενα σχέδιά της για περικοπές φόρων που προκάλεσαν αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και οδήγησαν στην αποπομπή του προκατόχου του Κουάζι Κουάρτενγκ, δήλωσε σήμερα ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ.

"Ήταν λάθος την ώρα που θα ζητούσαμε δύσκολες αποφάσεις γενικά στην φορολογία και τις δαπάνες να μειώσουμε τον φορολογικό συντελεστή για τους πιο πλούσιους", δήλωσε ο Χαντ κατά την πρώτη του ημέρα ως υπουργός Οικονομικών.

Ο Χαντ πρόσθεσε ότι συμφωνεί με την βασική προσέγγιση της Τρας, η οποία επιδιώκει να πυροδοτήσει οικονομική ανάπτυξη, αλλά σημείωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο το έκαναν η πρωθυπουργός και ο Κουάρτενγκ δεν λειτούργησε.

"Ήταν λάθος να το κάνουμε στα τυφλά και να κάνουμε αυτές τις προβλέψεις χωρίς να προσφέρουμε στον κόσμο την σιγουριά του Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού λέγοντας ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Η πρωθυπουργός το αναγνώρισε αυτό, γι'αυτό είμαι εδώ", πρόσθεσε.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας υπογράμμισε ότι κάποιοι φόροι θα αυξηθούν και ότι οι κυβερνητικές δαπάνες θα αυξηθούν λιγότερο από αυτό που προγραμματιζόταν προηγουμένως, καθώς, όπως προειδοποίησε, βρίσκονται ενόψει δύσκολων αποφάσεων για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής της Βρετανίας.

Μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας απέπεμψε χθες τον Κουάζι Κουάρτενγκ και κατήργησε τμήματα του αμφιλεγόμενου οικονομικού τους πακέτου, καταβάλλοντας μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης λιγότερο από 40 ημέρες από τότε που ανέβηκε στον πρωθυπουργικό θώκο.

Η Τρας σημείωσε χθες ότι ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις θα αυξηθεί, εγκαταλείποντας το σχέδιό της να τον διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα.

Αν και μεγάλες, μη χρηματοδοτούμενες περικοπές φόρων αποτελούσαν κεντρικό σημείο των αρχικών σχεδίων της Τρας, ο Χαντ δήλωσε σήμερα ότι στο τραπέζι βρίσκονται αυξήσεις φόρων, σηματοδοτώντας άλλη μια απότομη στροφή πολιτικής την ώρα που η Τρας αγωνίζεται για την πολιτική της επιβίωση.

"Μπροστά μας έχουμε κάποιες πολύ δύσκολες αποφάσεις", σημείωσε ο Χαντ στις δηλώσεις που έκανε σήμερα στο Sky News.

"Αυτό που θέλει ο κόσμος, θέλουν οι αγορές, χρειάζεται τώρα η χώρα, είναι σταθερότητα", συνέχισε. "Κανένας υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί να ελέγξει τις αγορές. Αλλά αυτό που μπορώ όντως να κάνω είναι να δείξω ότι μπορούμε να καλύψουμε οικονομικά τα σχέδιά μας για τους φόρους και τις δαπάνες και αυτό θα χρειαστεί κάποιες πολύ δύσκολες αποφάσεις τόσο επί των δαπανών όσο και επί των φόρων", υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον νέο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, οι δαπάνες δεν θα αυξηθούν όσο θα ήθελε ο κόσμος και όλες οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα πρέπει να βρουν τρόπους βελτίωσης της απόδοσης σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που προγραμμάτιζαν.

"Ορισμένοι φόροι δεν θα μειωθούν τόσο γρήγορα όσο θέλει ο κόσμος και κάποιοι φόροι θα αυξηθούν. Άρα θα είναι δύσκολο", τόνισε ο Χαντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης - Ρόδος: δάσκαλος χορού κάθεται ξανά στο εδώλιο

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: οι καταθέσεις χρημάτων στην μητέρα έγιναν από άτομα σχετικά με τον 53χρονο

Βόλος: Πέθανε 24χρονη που είχε καταρρεύσει σε πιτσαρία