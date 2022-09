Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη συνάντηση με την Λιζ Τρας

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, έφτασε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το απόγευμα της Παρασκευής για την πρώτη συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο Γ'.

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος Γ", μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Ο νέος βασιλιάς, έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή του στο Μπάκιγχαμ, από το πλήθος κόσμου που βρίσκεται εδώ και πολλές ώρες στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής στη Βασίλισσα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της μετέβησαν στο παλάτι του Μπάκινγκχαμ για ακρόαση με τον νέο βασιλιά Κάρολο.

Ο Κάρολος Γ’ θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο (10.09.2022), στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Στις 20:00 το βράδυ (Ελλάδας, 18:00 ώρα Βρετανίας) θα απευθυνθεί, για πρώτη φορά ως βασιλιάς στους Βρετανούς.

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Βρετανία: Πρωτόγνωρο βάπτισμα πυρός για τη Λιζ Τρας ο θάνατος της βασίλισσας

Ένα 48ωρο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας, η Λιζ Τρας βρέθηκε να κολυμπά σε αχαρτογράφητα νερά, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ ύστερα από επτά δεκαετίες στον θρόνο.

Η πρωθυπουργός Τρας συνάντησε σήμερα το απόγευμα τον βασιλιά Κάρολο Γ’, λίγες ώρες πριν από την μετάδοση του πρώτου διαγγέλματος του νέου μονάρχη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Βρετανία αλλάζει μονάρχη και πρωθυπουργό την ίδια εβδομάδα: ένα πρωτόγνωρο βάπτισμα πυρός για τη νέα επικεφαλής της κυβέρνησης Λιζ Τρας. Με την πάροδο των ετών, κάθε πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο θανάτου της βασίλισσας. Η Λιζ Τρας δεν πρόλαβε, μιας και διορίστηκε επίσημα από την Ελισάβετ Β’ δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της βασίλισσας.

Οι τελευταίες επίσημες φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ είναι αυτές της συνάντησης που είχε την Τρίτη με τη διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον, στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Από τη στιγμή που ανέλαβε την πρωθυπουργία, η Λιζ Τρας ήξερε ότι δεν θα απολάμβανε περίοδο χάριτος. Λίγες ώρες πριν από τον θάνατο της βασίλισσας, είχε παρουσιάσει ενώπιον του κοινοβουλίου το σχέδιο για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η συζήτηση διακόπηκε το μεσημέρι όταν δόθηκε διακριτικά στην επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης ένα σημείωμα που την ενημέρωνε ότι η υγεία της βασίλισσας είχε επιδεινωθεί ραγδαία.

Η Λιζ Τρας ενημερώθηκε για τον θάνατο της βασίλισσας γύρω στις 16:30 (τοπική ώρα – 18:30 ώρα Ελλάδος), δύο ώρες προτού ανακοινωθεί επισήμως από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ήταν ο 15ος διορισμός πρωθυπουργού από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στα 70 χρόνια που παρέμεινε στον θρόνο. Ο πρώτος ήταν του Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο τελευταίος ήταν της Λιζ Τρας, την περασμένη Τρίτη.

