Οικονόμου: Εθνικά επικίνδυνος ο Τσίπρας

Η αντίδραση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου μετά τη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρέσβη της Γαλλίας.

Αυστηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, με αφορμή τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρέσβη της Γαλλίας.

Ο Γιάννης Οικονόμου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «εθνικά επικίνδυνος» γιατί, όπως λέει, αφού δεν ψήφισε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, θέτει ζήτημα ακύρωσής της.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζει μέσω της ανακοίνωσής του ότι, «η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν να βλάψει την Πατρίδα και να ακυρώσει την πορεία ισχυροποίησής της».

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Ο κ. Τσίπρας κλιμακώνει σοβαρά τις ανεύθυνες ενέργειές του και γίνεται εθνικά επικίνδυνος. Αφού δεν ψήφισε την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία και το εξοπλιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων, μέσω των οποίων η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι σε κάθε απειλή, έρχεται να θέσει ζήτημα ακύρωσης των συμφωνιών αυτών. Η πρόθεσή του κάνει φυσικά πολύ χαρούμενους όσους έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο εξαιτίας της αδυναμίας τους να απαντήσουν στη γεωστρατηγική και στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας, η οποία αλλάζει ήδη υπέρ μας τις ισορροπίες.

Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται σκοτεινά συμφέροντα, που είχαν μάθει να κερδίζουν τεράστια ποσά από τις αμυντικές προμήθειες στο παρελθόν. Έτσι, ευνοούνται άνθρωποι που βάζουν τον προσωπικό τους πλουτισμό πάνω από το εθνικό συμφέρον.

Η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν να βλάψει την Πατρίδα και να ακυρώσει την πορεία ισχυροποίησής της, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί δυναμικά την ασφάλεια, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, απέναντι σε κάθε επίβουλο. Προχωράμε στο εθνικό σχέδιο ανυποχώρητοι και ακάθεκτοι. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παραλαμβάνει τα Rafale και τις Belhara σύμφωνα με τον σχεδιασμό».

