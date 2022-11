Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Νεπάλ

Ισχυρός σεισμός έπληξε το Νεπάλ. Το μέγεθος της δόνησης.



Σεισμός μεγέθους 5,3 έπληξε σήμερα το Νεπάλ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, όπως ανέφερε το EMSC.

Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου ισχυρός σεισμός 6,6 βαθμών έπληξε το Νεπάλ, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και καταστρέφοντας πολλά σπίτια στην περιοχή Ντότι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίστηκε κοντά στη Ντιπάγιαλ, 340 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού. Έγινε αισθητός ως το Νέο Δελχί, την πρωτεύουσα της γειτονικής Ινδίας.

