Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι έπεσε θύμα σούπερ έκπληξης

Η Μπρέντφορντ έριξε «βόμβα» στο «Έτιχαντ», στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή λόγω Μουντιάλ.

Ο Ιβάν Τόνεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα στο «Έτιχαντ», οδηγώντας την Μπρέντφορντ στη μεγάλη νίκη-έκπληξη μέσα στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1, για την 16η αγωνιστική της Premier League, την τελευταία πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της διεξαγωγής του Μουντιάλ στο Κατάρ.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ προηγήθηκε με το γκολ του Ιβάν Τόνεϊ (16') και η πρωταθλήτρια ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Φόντεν, αλλά ο φορ της Μπρέντφορντ δεν είχε πει την τελευταία λέξη του και με πλασέ στις καθυστερήσεις «εκτέλεσε» τον Έντερσον και τους «πολίτες», οι οποίοι απομακρύνονται, πλέον, από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα για τη Σίτι και η πρώτη στην έδρα της από τον περασμένο Φεβρουάριο και εκείνη από την Τότεναμ.

