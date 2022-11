Κόσμος

Ντάλας: Αεροπορική επίδειξη κατέληξε σε τραγωδία (βίντεο)

Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα και τα συντρίμμια έπεσε σε αυτοκινητόδρομο.

Mια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας των ΗΠΑ εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο ένα μεγάλο B-17 (βομβαρδιστικό από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κινείται στον αέρα όταν ένα μικρότερο αεροσκάφος πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45 — Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών έχουν πέσει σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

OMG - two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today



This is crazy



pic.twitter.com/CNRCCnIXF0 — James T. Yoder (@JamesYoder) November 12, 2022

Το Wings Over Dallas είναι μια επίδειξη αεροσκαφών που φιλοξενείται από την Commemorative Air Force, μια οργάνωση που ειδικεύεται στη διατήρηση αεροσκαφών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία εδρεύει στο αεροδρόμιο Red Bird.

