Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η Γερουσία παραμένει στους Δημοκρατικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσίας οι Δημοκρατικοί, που σημείωσαν σημαντική νίκη για το υπόλοιπο της θητείας του Τζο Μπάιντεν.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εξασφαλίζει την 50ή έδρα του στη Γερουσία των ΗΠΑ και διατηρεί τον έλεγχό του σώματος, πετυχαίνοντας μια αποφασιστική νίκη για το υπόλοιπο της θητείας της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Τέσσερις ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως η Δημοκρατική γερουσιαστής Κάθριν Κορτές Μάστο επικράτησε οριακά του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της Άνταμ Λάξαλτ (ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) στην κομβικής σημασίας πολιτεία της Νεβάδα.

Η επανεκλογή της Κορτές Μάστο ανεβάζει σε 50 τον αριθμό των Δημοκρατικών που εκλέγονται στη Γερουσία. Ανεξαρτήτως της έκβασης του επαναληπτικού γύρου της 6ης Δεκεμβρίου για την έδρα της Τζόρτζια, οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη εξασφαλισμένο τον έλεγχο της Γερουσίας. Και αυτό γιατί όταν το 100μελές σώμα είναι χωρισμένο ακριβώς στη μέση (50 Δημοκρατικοί, 50 Ρεπουμπλικάνοι), η ψήφος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις είναι αυτή που λύνει τον «γόρδιο δεσμό» σε περιπτώσεις ισοψηφίας.

Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για «κόκκινο κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές, που παραδοσιακά είναι δυσμενείς για το κυβερνών κόμμα. Ωστόσο, θα κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θέτοντας εμπόδια στην κυβέρνηση Μπάιντεν.

Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται πάντως να είναι μικρότερη από ό,τι προβλεπόταν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το δίκτυο NBC προέβλεψε μια εύθραυστη πλειοψηφία πέντε εδρών, με 220 Ρεπουμπλικάνους βουλευτές έναντι 215 Δημοκρατικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή (βίντεο)

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες, αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή