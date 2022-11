Κόσμος

Ντάλας: Έξι νεκροί από τη σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αεροπορική επίδειξη κατέληξε σε τραγωδία. Πώς συνέβη το δυστύχημα. Καρέ - καρέ η φονική σύγκρουση.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη μοντέλα του Β' Παγκοσμίου συγκρούστηκαν στον αέρα χθες Σάββατο προτού συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε πάρει για να παρακολουθήσει μια αεροπορική επίδειξη στο Ντάλας.

Κανείς στο έδαφος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έγιναν γνωστά τα ονόματα των θυμάτων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Οι αρχές θα συνεχίσουν να εργάζονται σήμερα για την έρευνα και την ταυτοποίηση των θυμάτων», δήλωσε ο δικαστής Κλέι Τζένκινς, ο επικεφαλής εκλεγμένος αξιωματούχος στην κομητεία του Τέξας. «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τις οικογένειές τους και όλους τους εμπλεκόμενους».

Η συντριβή περιελάμβανε αεροπλάνα της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra - που πετούσαν στην επίδειξη «Wings Over Dallas Airshow», στο αεροδρόμιο Dallas Executive, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

OMG - two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today



This is crazy



pic.twitter.com/CNRCCnIXF0 — James T. Yoder (@JamesYoder) November 12, 2022

Ο Χανκ Κόουτς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Commemorative Air Force, μιας οργάνωσης αφιερωμένης στη διατήρηση των μαχητικών αεροσκαφών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είπε ότι το B-17 έχει συνήθως πλήρωμα τεσσάρων έως πέντε ατόμων.

Το P-63 επανδρώνεται από έναν μόνο πιλότο, πρόσθεσε ο Κόουτς, αλλά δεν είπε πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν, προτού συντριβούν στο έδαφος και τυλιχτούν στις φλόγες. Σκηνές από ζωντανά εναέρια βίντεο δείχνουν συντρίμμια από τα αεροσκάφη σκορπισμένα σε ένα κομμάτι καμένο γρασίδι.

Τόσο η FAA όσο και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών και τα μέτρα ασφαλείας στην επίδειξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Ζαχάρω: Η τραγική ιστορία του 89χρονου που “έσβησε” στην άσφαλτο

Εθνική Μπάσκετ: Με σοβαρές ελλείψεις στο Βέλγιο

Παξοί: Γέννησε δίδυμα στο ελικοδρόμιο!