Ο Παναθηναϊκός με... σπασμένα φρένα νίκησε και τον Ατρόμητο

Λυτρώθηκε στο τέλος με Ιωαννίδη-Μάγκνουσον ο Παναθηναϊκός, 2-0 τον Ατρόμητο!

Ο "πρωταθλητής χειμώνα" Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ιδανικά το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου της Super League, επικρατώντας (δύσκολα) με 2-0 του Ατρόμητου στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους «πράσινους» που λυτρώθηκαν στο 80ό λεπτό απ’ τον μόνιμο πρωταγωνιστή τους στα τρία τελευταία παιχνίδια, Φώτη Ιωαννίδη και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από το εξαιρετικό φάουλ του Μάγκνουσον, κλείνοντας τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και μία ισοπαλία.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» προσέγγισαν για πρώτη φορά την περιοχή του Ατρόμητου στο 8ο λεπτό με τον Σπόραρ να δοκιμάζει το σουτ εκτός περιοχής και την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Χατζηισαΐα και να περνάει κόρνερ για ελάχιστα μέτρα.

Στο 35’ ο Ατρόμητος έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Όγκαστ Έρλινγκμαρκ με δεύτερη κίτρινη έπειτα από πάτημα πάνω στον Ρουμπέν. Στην εκτέλεση του φάουλ από τον Μπερνάρ μετά από δύο λεπτά (37’) ο Σπόραρ πήρε την πρώτη κεφαλιά, όμως ο Κουρμπέλης ολομόναχος από τα τρία μέτρα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ.

Στο 43’ από νέα εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, ο Σπόραρ έπιασε νέα κεφαλιά την οποία απέκρουσε με πολύ ωραία επέμβαση ο Γιαννιώτης, ενώ στο 44’ ο γκολκίπερ του Ατρόμητου έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και στο πλασέ του Κώτσιρα, μπλοκάροντας σταθερά.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει, όμως σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο μέρος, με τελευταία την κεφαλιά του Σένκεφελντ που πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με ένταση και το δεύτερο ημίχρονο και στο 52’ έφτασαν κοντά το γκολ, όμως ο Γιαννιώτης έδιωξε ξανά σε κόρνερ με εντυπωσιακή εκτίναξη το σουτ του Κουρμπέλη έξω απ’ την περιοχή.

Στο 62’ το σουτ του Κώτσιρα κόντραρε κι έφυγε δίπλα απ’ το αριστερό δοκάρι του Γιαννιώτη, ενώ στο 67’ από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου ο Σπόραρ πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 77’ ο Μπερνάρ δοκίμασε το πόδι του έξω απ’ την περιοχή, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα (78’) το σουτ του Ντε Μποκ πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι.

Στο 79’ από το λάθος του Σένκεφελντ, ο Τζοβάρας έκλεψε την μπάλα και έφυγε σε πλάγιο τετ-α-τετ με το πλασέ του να περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 80’ ο Παναθηναϊκός γύρισε με υπομονή την μπάλα γύρω απ’ την περιοχή του Ατρόμητου κι έπειτα απ’ την ασίστ του Σπόραρ, ο Ιωαννίδης από κοντά με πλασέ έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 90’ ο Βαγιαννίδης έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και πλασέ ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Γιαννιώτη, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μάγκνουσον με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους «πράσινους», μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο κατάμεστο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδος)

Κίτρινες: Μπερνάρ – Έρλινγκμαρκ, Χατζηισαΐας

Αποβολές: Έρλινγκμαρκ (35’, δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (82’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (82’ Γκάνεα), Ρουμπέν, Κουρμπέλης (64’ Ιωαννίδης), Τσέριν, Μπερνάρ, Βέρμπιτς (88’ Τσόκαϊ), Σπόραρ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης (87’ Τζαβίδας), Ντε Μποκ, Έντερ Γκονζάλες, Έρλινγκμαρκ, Ροτάριου (44’ Οικονομίδης), Μουνίθ (64’ Τζοβάρας), Ρομπάιγ (64’ Κλωναρίδης), Κιάρτανσον (64’ Φριντζόνσον).

