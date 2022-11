Life

Αιμιλία Υψηλάντη: Πού θα γίνει η κηδεία της μοναχοκόρης της

Ποια ήταν η κόρη της Αιμιλίας Υψηλάντη, Μαρίνα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών. Πότε και πού θα της πουν το "τελευταίο αντίο".

Πολύ δύσκολες ώρες για την αγαπημένη ηθοποιό Αιμιλία Υψηλάντη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μονοχακόρη της Μαρίνα σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Την είδηση για τον χαμό της κόρης της, επίσης ηθοποιού, έκαναν γνωστή συνάδελφοί της και φίλοι μέσω δημοσιεύσεων στην προσωπική της σελίδα στο Facebook.

Στην Ακράτα η κηδεία



Η κηδεία της θα γίνει αύριο Δευτέρα, στις 12.30, στην Ακράτα.

Ποια ήταν η κόρη της Αιμιλίας Υψηλάντη, Μαρίνα

Μεγαλωμένη μέσα στο θέατρο, στην κυριολεξία, η Μαρίνα Υψηλάντη γοητεύτηκε από τον μαγικό αυτό κόσμο και θέλησε να τον υπηρετήσει και η ίδια. Μετά το τέλος του σχολείου γράφτηκε στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη κι αργότερα συνέχισε τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη. Κατά καιρούς συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις ενώ εργάστηκε και σε παιδικές εκπομές της ΕΡΤ

Η Αιμιλία Υψηλάντη, σε τηλεοπτική της συνέντευξη της πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε αναφερθεί στην κόρη της με τον ναυτικό Άγγελο Υψηλάντη και τη σχέση που είχαν μεταξύ τους. «Η σχέση με την κόρη μου, επειδή ζούσαμε οι δύο μας, είναι μία σχέση φοβερής εξάρτησης. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το λύσουμε γιατί πια έχουμε μεγαλώσει. Μπορεί να με κάνει οποιαδήποτε στιγμή ό,τι θέλει. Δεν ξέρω κι εμείς όμως πόσο θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τα παιδιά μας. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς τα παιδιά μας, τους ρουφάμε το αίμα, ζούμε μέσα από αυτά. Εμένα ας πούμε ακόμη και αν πάει η κόρη μου στην Ανταρκτική, ο ομφάλιος λώρος θα είναι εδώ. Δεν έχει σημασία ούτε πόσο βλέπεις το παιδί ούτε πόσο μιλάς… Η σχέση μάνας- κόρης είναι ό,τι πιο σημαντικό. Αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν άλλο. Όλοι ζητάμε τη μάνα μας».

