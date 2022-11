Πολιτισμός

Ποντιακή λύρα... γίγας στην Πεντάβρυσο Εορδαίας (εικόνες)

Είναι πιστό αντίγραφο της λύρας που έφερε στην νέα του πατρίδα το 1923 ο πρόσφυγας Χαράλαμπος Πασσαλίδης από το Παϊπούρτ της Τουρκίας και κατασκευάστηκε από τον δισέγγονό του Γιάννη Πασσαλίδη.

Τα αποκαλυπτήρια της θηριώδους σε μέγεθος Ποντιακής λύρας που κοσμεί από σήμερα την Πεντάβρυσο Εορδαίας, έκανε ο υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος. Το ύψος της φτάνει τα 6,67 μέτρα και με τη βάση της ξεπερνάει τα 8 μέτρα, είναι φτιαγμένη όλη από ξύλο κι είναι πιστό αντίγραφο λύρας που έφερε στην νέα του πατρίδα το 1923 ο πρόσφυγας Χαράλαμπος Πασσαλίδης από το Παϊπούρτ της Τουρκίας.

Ο δισέγγονός του Γιάννης Πασσαλίδης, που διατέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας μετά το 2019, έβαλε ως σκοπό στην θητεία του να κατασκευάσει ένα πιστό ομοίωμα της λύρας που έφερε ο οργανοπαίχτης προπάππους του από τον Πόντο σε εμφανές σημείο του χωριού για να θυμίζει στους νεότερους την προσφυγική ταυτότητα του χωριού αλλά και ότι η λύρα ως μουσικό όργανο πρόσφερε κουράγιο και χαρές στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες στα πρώτα χρόνια τους στην Ελλάδα. Ο νεαρός Γιάννης Πασσαλίδης δεν κατάφερε να δει το όραμα του να ολοκληρώνεται αφού έφυγε αιφνιδίως από την ζωή, αλλά ο τεχνίτης Νίκος Κοσμίδης ολοκλήρωσε το έργο της κατασκευής της ακολουθώντας τα αρχικά σχέδια.

Ο Κώστας Πασσαλίδης, συγγενής του εκλιπόντος προέδρου της Κοινότητας στον σύντομο χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής αποκαλυπτηρίων που διοργάνωσε ο Δήμος Εορδαίας ανέφερε ότι «η αποκάλυψη αυτού του έργου στην Πεντάβρυσο θα αφηγείται στον κόσμο την ιστορία των κατατρεγμένων προσφύγων που επέζησαν της Γενοκτονίας και ρίζωσαν στην νέα τους πατρίδα προσφέροντας πολιτισμό και τιμώντας την παράδοση και την ιστορία τους»

