Σλοβενία - Νατάσα Πιρτς Μούσαρ: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της χώρας

Ποια είναι η γυναίκα που κέρδισε τις εκλογές και αναλαμβάνει το αξίωμα, μετά από μια αναμέτρηση με μεγάλο ποσοστό αποχής των πολιτών.

Η Νατάσα Πιρτς Μουσάρ κέρδισε τον δεύτερο γύρο των σλοβενικών προεδρικών εκλογών σήμερα και θα γίνει η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους της Σλοβενίας, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά εκλογικά αποτελέσματα.

Η 54χρονη δικηγόρος Πιρτς Μουσάρ κέρδισε το 53,83% των ψήφων στον δεύτερο γύρο των εκλογών, ενώ η αντίπαλός της, ο δεξιός πολιτικός και πρώην υπουργός Εξωτερικών Αντζε Λογκάρ, κέρδισε το 46,17%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκλογικής επιτροπής με βάση το 86,7% των ψήφων που έχουν καταμετρηθεί.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 49,9% σύμφωνα με τα στοιχεία της επιτροπής.

Αν και ο ρόλος είναι ως επί το πλείστον εθιμοτυπικός, ο πρόεδρος της χώρας είναι ο ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων και διορίζει επίσης αρκετούς ανώτατους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της κεντρικής τράπεζας. Οι περισσότερες από τις υποψηφιότητες πρέπει να επιβεβαιωθούν από το κοινοβούλιο.

Η νέα πρόεδρος της Σλοβενίας, κράτους μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, θα αντικαταστήσει τον Μπόρουτ Παχόρ που δραστηριοποιείται στην πολιτική εδώ και 30 χρόνια. Πρώην μοντέλο μόδας που υπηρέτησε δύο πενταετείς θητείες, ο Παχόρ αναφέρεται συχνά δημόσια ως "πρόεδρος" του Instagram για τη συχνή χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Περιμένω από την επόμενη πρόεδρη να νοιαστεί για εμάς, τους πολίτες, να εκπροσωπήσει τη Σλοβενία ??με καλό τρόπο», δήλωσε ο Ούρος Πίντερ αφού ψήφισε σε εκλογικό τμήμα στη Λιουμπλιάνα. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια γυναίκα πρόεδρο».

Η Πιρτς Μουσάρ, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια που έγινε δικηγόρος με επιρροή, έκανε εκστρατεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Ο αντίπαλός της Λογκάρ, 46 ετών, είναι μέλος του δεξιού Σλοβενικού Δημοκρατικού Κόμματος (SDS) του πρώην πρωθυπουργού Γιάνεζ Γιάνσα, ο οποίος έχασε τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Απριλίου από το περιβαλλοντικό Κίνημα Ελευθερίας του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκολόμπ.

Το σύνθημα της εκστρατείας του Λόγκαρ ήταν: «Ας εργαστούμε μαζί για το μέλλον». Στις ομιλίες του είχε επικεντρωθεί στις παραδοσιακές οικογενειακές αξίες και τη θρησκεία στην χώρα με πληθυσμό κυρίως Ρωμαιοκαθολικούς.

