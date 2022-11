Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Ταρακουνήθηκε η Ιαπωνία, από τον ισχυρότατο σεισμό που την έπληξε.

Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα ανοιχτά της κεντρικής Ιαπωνίας, συγκλονίζοντας το Τόκιο και άλλες πόλεις.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στα ανοιχτά της κεντρικής περιφέρειας Μιέ, κοντά στις νοτιες ακτές τη νήσου Χονσού, το μεγαλύτερα νησί της Ιαπωνίας, σε βάθος περίπου 350 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

