Κύπελλο Ελλάδας - Κλήρωση: ο δρόμος έως τον τελικό

Δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Βατοί αντίπαλοι για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη φάση των «16». Από τους προημιτελικούς ξεκινάνε τα ντέρμπι. Όλος ο «χάρτης» έως τον τελικό.

Δεν ανέδειξε κάποιο πολύ σπουδαίο παιχνίδι η σημερινή κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, από την οποία οι ομάδες έμαθαν τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεράσουν, προκειμένου να φτάσουν στον τελικό της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τον Ατρόμητο στη φάση των «16», όπου θα τεθούν αντιμέτωποι σε διπλούς αγώνες, ενώ ο -κάτοχος του τροπαίου- Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο.

Στο μεταξύ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν θεωρητικά εύκολες αποστολές κόντρα σε Κηφισιά και Καλαμάτα, αντίστοιχα, ενώ στους προημιτελικούς θα υπάρχει και μια ερασιτεχνική ομάδα, καθώς στους «16» κληρώθηκαν Απόλλων Παραλιμνίου-Άγιος Νικόλαος.

Από εκεί και πέρα, στους προημιτελικούς θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, εφόσον ξεπεράσουν τον... σκόπελο της φάσης των «16», ενώ στους ημιτελικούς είναι πιθανό να «κονταροχτυπηθούν» ΑΕΚ και Ολυμπιακός.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας:

ΦΑΣΗ «16»

Ολυμπιακός-Ατρόμητος

Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου

Παναθηναϊκός-Βόλος

Λαμία-Καλλιθέα

Λεβαδειακός-Άρης

Κηφισιά-ΑΕΚ

Καλαμάτα-ΠΑΟΚ

Απόλλων Παραλιμνίου-Άγιος Νικόλαος

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

1. Καλαμάτα ή ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός ή Βόλος

2. Ολυμπιακός ή Ατρόμητος - Λεβαδειακός ή Άρης

3. Απόλλων Παραλιμνίου ή Άγιος Νικόλαος - Λαμία ή Καλλιθέα

4. Κηφισιά ή ΑΕΚ - Πανσερραϊκός-Απόλλων Πόντου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Νικητής 4-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 1

