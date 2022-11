Κοινωνία

Κως: Σύλληψη για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 35χρονο για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Έβαλε με τη βία κοριτσάκι σε αυτοκίνητο.

Ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και επιχείρηση εξαναγκασμού σε γενετήσιες πράξεις (βιασμό) σχηματίστηκε σε βάρος του 35χρονου που συνελήφθη το Σάββατο το βράδυ στην Κω, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προχθές το βράδυ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ο 35χρονος προέβη σε ασελγείς χειρονομίες-πράξεις προσβάλλοντας την τιμή τριών ανηλίκων κοριτσιών.

Επίσης, ο δράστης εξανάγκασε ένα από τα κορίτσια να εισέλθει σε όχημα, επιχειρώντας σε βάρος του γενετήσιες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: στην Ελλάδα την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας

Λάρισα: ποινή φυλάκισης επειδή φίλησε ξένο μωρό σε νοσοκομείο

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Χειρουργήθηκε η Ελληνίδα τραυματίας