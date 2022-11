Πολιτική

Βάνα Μπάρμπα για Κυριάκο Μητσοτάκη: Τον ευχαριστώ πολύ που με άκουσε

Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η ηθοποιός στη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου. Η ανάρτηση της Βάνας Μπάρμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Τις σκέψεις της μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέφρασε η Βάνα Μπάρμπα στα social media.

Η ηθοποιός συναντήθηκε τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησαν για θέματα που άπτονται του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης στον τομέα του πολιτισμού, έργο το οποίο η Βάνα Μπάρμπα προτίθεται να στηρίξει.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, η Βάνα Μπάρμπα ανέβασε μία φωτογραφία της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μέσα από το Μέγαρο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Ευχαριστώ πολύ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που με άκουσε, μου πρότεινε και βρήκαμε λύσεις, για θέματα που αφορούν την πατρίδα μας».

