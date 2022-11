Οικονομία

Amazon: Σε χιλιάδες απολύσεις προχωρά ο κολοσσός

Ξεκίνησε σταδιακά η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, σε συνέχεια των απολύσεων υπαλλήλων απο εταιρείες τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η Amazon επιβεβαίωσε πως έχει πράγματι αρχίσει απολύσεις μέρους του προσωπικού της, για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, έπειτα από πολυήμερη φημολογία περί αυτού στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Η οικονομία παραμένει σε περιπλεγμένη κατάσταση και κάναμε προσλήψεις με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Άντι Τζάσι, ο διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού ομίλου, σε εσωτερικό σημείωμά του προς τους εργαζόμενους που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Άμαζον.

Σύμφωνα με αρκετά αμερικανικά ΜΜΕ, η πλατφόρμα και οι διάφορες θυγατρικές της θα απολύσουν συνολικά κάπου 10.000 εργαζόμενους. Ο κ. Τζάσι δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό αυτόν. Διευκρίνισε πάντως πως η διαδικασία άρχισε προχθές Τετάρτη και θα διαρκέσει ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Οι πρώτες ομάδες που αφορούν οι περικοπές θέσεων είναι αυτές με αντικείμενο ηλεκτρονικές συσκευές της πλατφόρμας (π.χ. τις συσκευές ανάγνωσης βιβλίων Kindle). Θα επηρεαστούν επίσης καταστήματα και οι αποθήκες της μάρκας.

«Θα υπάρξουν περισσότερες μειώσεις θέσεων στο μέτρο που οι υπεύθυνοι κάνουν προσαρμογές. Οι εργαζόμενοι θα ενημερωθούν για τις αποφάσεις αυτές και τα τμήματα που αφορούν στις αρχές του 2023», διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος.

«Βρίσκομαι στη θέση μου περίπου ενάμιση χρόνο και αυτή είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο δύσκολη απόφαση που χρειάστηκε να πάρω», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως έχει συναίσθηση του γεγονότος πως δεν πρόκειται απλά για «θέσεις» αλλά για «ανθρώπους με αισθήματα, φιλοδοξίες και ευθύνες» που θα υποστεί «πλήγμα η ζωή τους».

Η μείωση του εργατικού δυναμικού της Άμαζον κατά 10.000 υπαλλήλους θα σημάνει μείωση κατά κάτι λιγότερο από 1% του τρέχοντος μισθολογικού της κόστους. Η εταιρεία απασχολούσε 1,54 εκατ. εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα στα τέλη Σεπτεμβρίου, χωρίς να λογαριάζονται οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι οποίοι στρατολογούνται σε περιόδους αυξημένης δραστηριότητας, όπως κατά την περίοδο των εορτών του τέλους του έτους.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες πάγωμα των προσλήψεων στα γραφεία της. Οι υπάλληλοί της είχαν ήδη μειωθεί σε σύγκριση με τις αρχές της χρονιάς, όταν απασχολούσε 1,62 εκατ. ανθρώπους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή προσωρινά.

Η Άμαζον έκανε μαζικές προσλήψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της έκρηξης της ζήτησης, διπλασιάζοντας το προσωπικό της από τις αρχές του 2020 ως τις αρχές του 2022.

Όμως ο γίγαντας της λιανικής και της διανομής είδε τα καθαρά κέρδη του να συρρικνώνονται κατά 9% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο. Και το τρέχον, που περιλαμβάνει την κρίσιμη περίοδο των εορτών, η Άμαζον αναμένει αναιμική αύξησή τους σε σύγκριση με τα στάνταρ του, η οποία προβλέπει να κυμανθεί από 2 ως 8% σε ετήσια βάση.

Αρκετές άλλες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας, που προσλάμβαναν μαζικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανακοίνωσαν πρόσφατα πως προχωρούν σε απολύσεις, ιδίως οι Meta (Facebook, Instagram), Twitter, Stripe και Lyft.

Την περασμένη Τετάρτη, η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοίνωσε την περικοπή 11.000 θέσεων εργασίας που πλήττει περίπου το 13% του εργατικού της δυναμικού.

Δύο εταιρείες της Silicon Valley, η εξειδικευμένη στις υπηρεσίες πληρωμών Stripe και η πλατφόρμα κρατήσεων αυτοκινήτων με οδηγό σοφέρ, Lyft, ανακοίνωσαν επίσης πρόσφατα απολύσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Το Twitter, που πρόσφατα εξαγοράστηκε από τον 'Ιλον Μασκ, απέλυσε περίπου τους μισούς από τους 7.500 υπαλλήλους του.





