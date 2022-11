Τεχνολογία - Επιστήμη

Meta: Χιλιάδες απολύσεις σε Facebook – Instagram

Το 13% του προσωπικού της απολύει η μητρική εταιρεία των Facebook – Instangram.

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του Facebook, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη στους εργαζόμενους του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης πρόγραμμα απολύσεων: η Meta, η μητρική εταιρεία του κολοσσού αυτού του τομέα, θα διώξει 11.000 υπαλλήλους της ή περίπου το 13% του εργατικού δυναμικού της.

«Σήμερα, μοιράζομαι κάποιες από τις πιο δύσκολες αλλαγές που έχουμε κάνει στην ιστορία της Meta», ανέφερε στο μήνυμα προς τους εργαζόμενους ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

«Αποφάσισα να μειωθεί το μέγεθος της ομάδας μας κατά περίπου 13% και να αφήσω 11.000 από τους ταλαντούχους εργαζομένους μας να φύγουν».

Οι απολύσεις αυτές αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους τομείς της επιχείρησης: τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram, την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, καθώς και τη διεύθυνσή της που αναπτύσσει το λεγόμενο metaverse, το «εικονικό σύμπαν» που παρουσιάζεται ως το μέλλον του διαδικτύου.

Στην επιστολή του, ο κ. Ζούκερμπεργκ αναφέρει επίσης ότι οι προσλήψεις νέων εργαζομένων θα παγώσουν ως το τέλος του Μαρτίου του 2023.

Οι απολύσεις αυτές εγγράφονται στο ευρύτερο κύμα παρόμοιων αποφάσεων επιχειρήσεων του τομέα της τεχνολογίας, στις ΗΠΑ και διεθνώς.

«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις και για το πώς φθάσαμε εδώ. Ξέρω πως είναι δύσκολο για όλους και λυπάμαι πολύ για όσους πλήττονται», ανέφερε ο κ. Ζούκερμπεργκ.

Ο όμιλος Meta δεν διευκρίνισε άμεσα τη γεωγραφική και τμηματική κατανομή των θέσεων εργασίας που καταργεί.

Ο όμιλος, ο οποίος απασχολούσε κάπου 87.000 εργαζόμενους σε παγκόσμια κλίμακα την 30ή Σεπτεμβρίου, παρουσίασε απογοητευτικά αποτελέσματα χρήσης το τρίτο τρίμηνο, θεαματική μείωση του τζίρου και των κερδών του.

Αρκετοί αναλυτές χαρακτήρισαν απαραίτητο το πρόγραμμα των απολύσεων, ενώ η Γουόλ Στριτ φάνηκε να πανηγυρίζει την εξέλιξη, με τη μετοχή του ομίλου να κλείνει με άνοδο πάνω από 5% χθες.

Εξαιτίας της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, με την ραγδαία άνοδο του πληθωρισμού και την αύξηση των επιτοκίων, η διαφημιστική δαπάνη μειώθηκε. Ενώ ο αριθμός των χρηστών του Facebook παρέμεινε στάσιμος σε σύγκριση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το TikTok.

Η διεύθυνση του ομίλου Meta δυσκολεύεται εξάλλου να πείσει τους επενδυτές για την αποδοτικότητα της στροφής που έχει κάνει στο metaverse. Για ορισμένους αναλυτές πρόκειται για «αυτοτραυματισμό» αν όχι για «κρίση ταυτότητας».

Από την αρχή της χρονιάς, η τιμή της μετοχής του ομίλου έχει πέσει 70% στη Γουόλ Στριτ. Μέσα σ’ έναν χρόνο, ο όμιλος Meta έχει απολέσει κεφαλαιοποίηση 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αρκετές ακόμα μεγάλες εταιρείες του τομέα της τεχνολογίας πήραν παρόμοιες αποφάσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στα τέλη Αυγούστου, η πλατφόρμα Snapchat απέλυσε περί το 20% των εργαζομένων της, πάνω από 1.200. Την περασμένη εβδομάδα, η Stripe (πληρωμές μέσω διαδικτύου) και η Lyft (κρατήσεις για μεταφορά με αυτοκίνητο με οδηγό) ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν σε απολύσεις ευρείας κλίμακας, ενώ ο κολοσσός των λιανικών απολύσεων Amazon πάγωσε τις προσλήψεις.

Η εταιρεία Twitter, που μόλις εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ, απολύει περίπου τους μισούς από τους 7.500 εργαζομένους της. Ορισμένοι απολύθηκαν τόσο βιαστικά που χρειάστηκε να κληθούν να επιστρέψουν.

Οι απολυόμενοι εργαζόμενοι της Meta στις ΗΠΑ θα λάβουν ως αποζημίωση βασικό μισθό 16 εβδομάδων, άλλων δύο εβδομάδων για κάθε έτος προϋπηρεσίας, ενώ θα έχουν ασφάλιση υγείας για έξι μήνες. Η εταιρεία υποσχέθηκε επίσης να βοηθήσει τους εργαζομένους της που δεν είναι αμερικανοί πολίτες να κρατήσουν τις βίζες εργασίας τους.

«Αυτή είναι λυπηρή στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε αυτό», ανέφερε ο κ. Ζούκερμπεργκ. Σε αυτούς που φεύγουν, θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για όλη τη συνεισφορά σας», πρόσθεσε.

