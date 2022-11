Αθλητικά

ATP: Ο Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε κόντρα στον Τζόκοβιτς

Δεν κατάφερε ούτε σήμερα να ξεπεράσει τον Σέρβο κορυφαίο τενίστα ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ούτε αυτή την φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στο δεύτερο ματς του «κόκκινου γκρουπ» των ATP Finals. Για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα ο Σέρβος νίκησε τον Έλληνα πρωταθλητή, απόψε με 2-0 σετ και μπήκε με... το δεξί στο τουρνουά, όπως έκανε νωρίτερα στο εναρκτήριο ματς του γκρουπ ο Αντρέι Ρούμπλεφ επί του Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Μετά τον τελικό της Αστάνα και τον ημιτελικό του Paris Masters ο Σέρβος τενίστας νίκησε και σήμερα στο Τορίνο τον 24χρονο πρωταθλητή, ο οποίος καλείται, πλέον, στη συνέχεια να κάνει δύο νίκες αρχής γενομένης από το επόμενο ματς με τον Μεντβέντεφ.

Ο πρώην νο1 του κόσμου και κάτοχος 5 τίτλων στους τελικούς της ATP, έκανε το 10-2 στις αναμετρήσεις του απέναντι στον Τσιτσιπά, με την τελευταία νίκη του Έλληνα τενίστα να χρονολογείται το 2019.

