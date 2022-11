Κοινωνία

Κρήτη - Απάτη: Τα λεφτά από τον τραπεζικό λογαριασμό της πήγαν στην... Ιρλανδία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές ερευνούν πως οι επιτήδειοι απέκτησαν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας.

Οι απάτες αποδεικνύονται μία καθημερινότητα στην Κρήτη, με πολίτες να οδηγούνται σε απόγνωση, βλέποντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν.

Τελευταία περίπτωση, μία 38χρονη από το Ρέθυμνο, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστος, απέκτησε, πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, και "σήκωσε" 17.000 ευρώ. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα χρήματά της μεταφέρθηκαν σε τράπεζα της Ιρλανδίας!

Το διαφορετικό στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, οι απατεώνες δεν έστειλαν με κάποια πρόφαση, στο υποψήφιο θύμα κάποιο link, όπως γίνεται συνήθως, γεγονός που προβληματίζει τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Βόλος - καταγγελία: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του

“The 2Night Show” - Μπαλάσκας: Πριν γίνω αστυνομικός, καθάριζα πολυκατοικίες (βίντεο)