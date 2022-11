Life

Παπαγιάννης - Παυλίδου: νέα κόντρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικαιωμένοι δηλώνουν κια οι δύο πρωταγωνιστές. Τι απαντά η δικηγόρος του ηθοποιού σε δηλώσεις της πρωταγωνίστριας για την «συγγνώμη» και την «πρόσκληση για συμβιβασμό» που δεν έγινε αποδεκτή.

Δηλώσεις για το αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης που είχαν ο Μάνος Παπαγιάννης και η Σοφία Παυλίδου, έκαναν οι δύο πλευρές, λίγες ώρες αφότου κρίθηκε ένοχος ο Μάνος Παπαγιάννης μετά από την μήνυση της Σοφίας Παυλίδου για σωματική βλάβη.

Στον ηθοποιό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή. Η πλευρά του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσε έφεση επί της απόφασης και ο ηθοποιός δήλωσε πως αισθάνεται νικητής για την έκβαση της δίκης, λέγοντας πως στο Εφετείο περιμένει πως θα υπάρξει αθώωση του.

Παράλληλα, το δικαστήριο αθώωσε την Σοφία Παυλίδου, στην οποία είχε υποβάλλει μήνυση ο Μάνος Παπαγιάννης, κατηγορώντας την για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δύο ηθοποιοί έκαναν μηνύσεις κατά αλλήλων, ενώ συνεργάζονταν στην παράσταση «Πετάει πετάει», στο θέατρο Χυτήριο, το 2018.

Υπέρ της Σοφίας Παυλίδου κατέθεσαν οι Σωτήρης Καλυβάτσης, Κόνι Μεταξά, Ρέα Τουτουντζή και Κάτια Νικολαΐδου, ενώ υπέρ του Μάνου Παπαγιάννη κατέθεσαν η σύζυγός του Αγγελική Δαλιάνη, ο Βασίλης Γκουρούσης, ο θεατρικός παραγωγός Δημήτρης Αγγελόπουλος και ένας τεχνικός της παράστασης.

Σε δηλώσεις της στον Alpha, το πρωί της Δευτέρας , η Σοφία Παυλίδου είπε μεταξύ άλλων, «Εμένα δεν με αφορά η ποινή, το δικαστήριο ξέρει γιατί έβαλε αυτήν την ποινή. Εμένα με αφορά η δική μου αθώωση και η δική του ενοχή. Δικαιώνομαι δίπλα με την αθώωση μου για επικίνδυνες σωματικές κακώσεις και την ποινή στον κ. Παπαγιάννη για την κακοποίηση που υπέστην».

Η ηθοποιός είπε ακόμη πως «Αν είχε κάνει κάποια κίνηση ο κ. Παπαγιάννης, δεν θα είχαμε φτάσει στο δικαστήριο. Όλοι παρασύρονται και έχουν κακές στιγμές, αλλά η δικηγόρος του την Τετάρτη ζήτησε να συμβιβαστούμε, στο δικαστήριο. Τώρα, 4 χρόνια μετά;»

«Αισθάνθηκα λύτρωση. Δεν έχασα την πίστη μου στην ελληνική Δικαιοσύνη. Αν μόνο με είχε βρίσει, ίσως δεν έκανα καν μήνυση», ανέφερε η Σοφία Παυλίδου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Γιάννα Παναγοπούλου, δικηγόρος του Μάνου Παπαγιάννη, στράφηκε κατά της Σοφίας Παυλίδου λέγοντας «Μου προκαλεί έκπληξη να ακούω την κ. Παυλίδου να δηλώνει “εγώ νίκησα”. Θέλω να δω τι θα λέει μετά το Εφετείο, αν έρθει το δικαστήριο και πει ότι είναι αθώος ο κ. Παπαγιάννης. Τι θα κάνει και τι θα πει η κ. Παυλίδου;».

Η δικηγόρος είπε πως «γίνεται πολύς λόγος για το τίποτα. Δεν θα σχολιάζαμε αυτήν την ποινή, αν δεν υπήρχαν δημόσια πρόσωπα στην υπόθεση. Αυτήν την στιγμή σχολιάζουμε και κάποιος πανηγυρίζει ότι νίκησε πρωτοδίκως».

Απαντώντας στην αιχμή της Σοφίας Παυλίδου, πως η δικηγόρος κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ζήτησε να υπάρξει προσπάθεια συμβιβασμού, η Γιάννα Παναγοπούλου είπε πως «Από την πρώτη στιγμή προσπαθούσαν να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις, αλλά δεν το δέχθηκε ποτέ η κ. Παυλίδου, το έχουν αναφέρει όλοι οι μάρτυρες αυτό. Σε υποθέσεις ήσσονος σημασίας, οι συνήγοροι είθισται να καλούμε τα δύο μέρη να τα βρουν εξωδικαστικά και είναι προς τιμήν μας να το κάνουμε αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε για βιασμό της φίλης του και της εν διαστάσει σύζυγου του

Λάρισα: Τράκαρε... με τη σύζυγό του

Ρομπέρτα Φλακ: Με ΑLS διαγνώστηκε η ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών (βίντεο)