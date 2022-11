Κόσμος

G20: Μπάιντεν - Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ινδονησία (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Λευκός Οίκος για το περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ Μπάιντεν και Ερντογάν, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής των G20.

Συνάντηση είχαν σήμερα στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G-20 στο Μπαλί, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Τούρκος ομόλογος του, Ταγίπ Ερντογάν.

Η είδηση έγινε γνωστή από πηγές από το περιβάλλον του Τούρκου Προέδρου, αλλά και από το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT.

Όπως μεταδίδει το TRT, η συνάντηση έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Οικονομικών Νουρεντίν Νεμπάτι και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Cumhurbaskan? Erdogan, ABD Baskan? Biden ile gorusuyor. Ilk goruntuler TRT Haber'de.https://t.co/MusSgEotAj pic.twitter.com/5MdWOLgOy5

— TRT HABER (@trthaber) November 15, 2022

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση

Λίγο αργότερα από τη δημοσιοποίηση της συνάντησης από την τουρκική πλευρά, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Ο Πρόεδρος Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια στον Πρόεδρο Ερντογάν και στον λαό της Τουρκίας για τις πράξεις βίας στην Κωνσταντινούπολη και κατέστησε σαφές ότι στεκόμαστε στο πλευρό του Συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ.

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε την εκτίμησή του στον Πρόεδρο Ερντογάν για τις προσπάθειές του να ανανεώσει την Πρωτοβουλία για τα Σιτάρια της Μαύρης Θάλασσας και οι δύο συμφώνησαν ότι ήταν κρίσιμη για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας και ότι η Πρωτοβουλία πρέπει να συνεχιστεί.

Οι δυο τους συζήτησαν επίσης τον συνεχή στενό συντονισμό για θέματα της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και άλλα θέματα περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος".





