Γεωργιάδης - Σπίρτζης: Καβγάς στον αέρα για Τσίπρα και παρακολουθήσεις

Άγρια κόντρα ξέσπασε σε τηλεοπτικό στούντιο ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο έντονος διάλογος Γεωργιάδη - Σπίρτζη.

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Σπίρτζη.

Αυτή τη φορά, οι τόνοι ανέβηκαν στον αέρα του ΣΚΑΪ, με τον κ. Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως «πράκτορες του Ερντογάν στην Ελλάδα», με αφορμή όσα φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην προ ημερών συνάντησή του με τον Γάλλο πρέσβη.

«Ντρέπομαι για την πράξη του Τσίπρα. Ο μόνος που χαίρεται είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είστε επικίνδυνοι για τα εθνικά συμφέροντα. Παίζετε τον πράκτορα του Ερντογάν στην Ελλάδα. Δεν τον παίζετε, είστε», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Γι’ αυτό μας παρακολουθούσατε; Επειδή είμαστε πράκτορες του Ερντογάν;» απάντησε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Ο κ. Γεωργιάδης ανταπάντησε άμεσα, λέγοντας: «Εσάς παρακολουθούσαν; Εμένα παρακολουθούσαν! Εσείς πήγατε στον εισαγγελέα και η λίστα που βγάλατε είχε εμένα μέσα, όχι εσάς».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι τον παρακολουθούσαν

«Μετά από μέρες σιωπής και φθηνών αντιπερισπασμών, ο κ. Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως τον παρακολουθούσαν, αποδεχόμενος και αυτός με τη σειρά του την εγκυρότητα των αποκαλύψεων», υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Το μόνο που μένει τώρα στον κ. Γεωργιάδη, εάν έχει ίχνος αξιοπρέπειας και δεν έχει κάτι να φοβηθεί, είναι να πάει στον Εισαγγελέα», καταλήγει η αιχμηρή ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Ελληνική Λύση: Μπροστά στο κομματικό όφελεος υποκρύπτουν ακόμα και υπόθεση κατασκοπείας εις βάρος της Ελλάδας

Οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, αντί να φροντίσουν για την άμεση διαλεύκανση της σκοτεινής υπόθεσης των υποκλοπών, τις εργαλειοποιούν για να αποκομίσουν κομματικά οφέλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση .



Σημειώνει ότι "η Ελληνική Λύση είναι η μόνη πολιτική δύναμη που απαίτησε την διερεύνηση της υπόθεσης κατασκοπείας κατά της Ελλάδας που ξεκίνησε το 2016, την οποία μόλις χθες «θυμήθηκε» ο πρωθυπουργός" και τονίζει ότι "αφού λοιπόν ενδιαφέρονται για την «διαφάνεια», ας ζητήσουν δικαστική συνδρομή από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες έχουν συλλάβει τον «εγκέφαλο» (Αβιράμ Αζάρι) της κατασκοπείας εις βάρος 17 Ελλήνων βουλευτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιτροπές υψίστης εθνικής σημασίας". Η Ελληνική Λύση πάντα μιλά με ονόματα, όχι με αοριστίες και συνωμοσιολογικές υπεκφυγές προς εσωτερική κατανάλωση. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ενδιαφέρονται για το κομματικό και όχι το εθνικό συμφέρον".

