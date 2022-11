Κοινωνία

Συνελήφθη ο “Δράκος” του Αμαρουσίου

Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Συγκλονίζει η περιγραφή μίας γυναίκας που έπεσε θύμα του.



Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του «δράκου» του Αμαρουσίου, ενός ψυχιατρικού ασθενή, ο οποιος είναι άστεγος και κοιμάται στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα που είχε δεχτεί επίθεση από τον 50χρονο στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου, κλήθηκε χθες το βράδυ να τον αναγνωρίσει, καθώς οι αστυνομικές Αρχές τον είχαν συλλάβει τις πρωινές ώρες.

Η γυναίκα τον αναγνώρισε από μια φωτογραφία και μάλιστα δυο ακόμη γυναίκες είχαν προσέλθει νωρίτερα και είχαν πει ότι προκειται για το ίδιο πρόσωπο που τους είχε επιτεθεί πριν από περίπου ένα μήνα.Ο δράστης μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, ενώ το τρίτο θύμα του, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς που κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Υπενθυμίζεται ότι εφιαλτικές στιγμές έζησε γυναίκα στο Μαρούσι όταν ξαφνικά της επιτέθηκε άνδρας ο οποίος την οδήγησε σε ένα σημείο όπου και την εγκλώβισε για να προβεί σε ασελγείς ενέργειες.Το θύμα μίλησε για τον τρόμο με τον οποίο ήρθε αντιμέτωπη όταν ο άνδρας, περίπου από 50 έως 55 ετών, την προσέγγισε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου, σε απόσταση 500 μέτρων από το κέντρο της ΔΙ.ΑΣ.

Η γυναίκα βρισκόταν επί της οδού Πρωταγόρα, στην περιοχή Άγιος Θωμάς Αμαρουσίου μαζί με τον σκύλο της όταν ένας άγνωστος, ύψους περίπου 1.80, σωματώδης, μελαχρινός, που φορούσε μαύρο παντελόνι - μπλούζα και πράσινο μπουφάν, επιχείρησε να την εγκλωβίσει στην άκρη του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ο άγνωστος είχε μόλις μετακινήσει στη μέση του δρόμου έναν κάδο απορριμμάτων, πιθανόν για να εμποδίσει την διέλευση των διερχόμενων οχημάτων. Βάσει της περιγραφής που δίνει η γυναίκα, ο δράστης ήταν αξύριστος, είχε φορέσει μαύρα γυαλιά ηλίου και «μύριζε σα να είχε βγει από το ψυχιατρείο».Η άτυχη γυναίκα σώθηκε χάρη στην άμεση αντίδρασή της. Πρόλαβε να φωνάξει δυνατά με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι γείτονες, γεγονός που αιφνιδίασε τον «δράκο» που απομακρύνθηκε από το σημείο. Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.

Ωστόσο σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 46χρονος άντρας επιτέθηκε λεκτικά σε τρείς γυναίκες στην περιοχή του Αμαρουσίου προχώρησαν αστυνομικοί του τοπικού τμήματος. Ο 46χρονος, που είναι άστεγος και ζει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, προσέγγιζε τις γυναίκες και άρχιζε να τις εξυβρίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 46χρονου, καθώς μετά από έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που ζήτησε ο εισαγγελέας, διαπιστώθηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

