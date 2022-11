Αθλητικά

Το ANT1+ διαθέσιμο στους Android TV αποκωδικοποιητές της COSMOTE TV

Τη δυνατότητα πρόσβασης στο ANT1+, τη συνδρομητική υπηρεσία του ΑΝΤ1, έχουν πλέον οι συνδρομητές της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV. Η διαδικασία.

Τη δυνατότητα πρόσβασης στο ANT1+, τη συνδρομητική υπηρεσία του ΑΝΤ1, έχουν πλέον οι συνδρομητές της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV. Ανάλογα με τον τύπο αποκωδικοποιητή που διαθέτουν, είτε θα βρουν αυτόματα το ANT1+ app στη λίστα με τις προεγκατεστημένες εφαρμογές, είτε μπορούν να το «κατεβάσουν» μέσα από το Google Play. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του ANT1+ οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα πρέπει να διαθέτουν συνδρομή στην υπηρεσία ANT1+.

Με τον τρόπο αυτό, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν πρόσβαση μέσω του ΑΝΤ1+ στο σύνολο των αγώνων του FIFA World Cup Qatar 2022, ενώ παράλληλα θα μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο του ANT1+.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

Το ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV.

Για την κάλυψη του FIFA World Cup Qatar 2022, διαθέτει μια ειδική ενότητα και ένα νέο θεματικό κανάλι για την προβολή όλων των αγώνων και πάνω από 300 ώρες ειδικά διαμορφωμένου ποδοσφαιρικού προγράμματος.

