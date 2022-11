Κοινωνία

Φωτιά σε φορτηγό στο κέντρο της Αθήνας

Από τη φωτιά προκλήθηκαν καταστροφές και σε παρακείμενα αυτοκίνητα.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής χρειάστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, περίπου στις 5, μετά από ειδοποίηση για φωτιά σε φορτηγό αυτοκίνητο.

Το όχημα βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Βαλτινών και Μουστοξύδη.

Έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο φορτηγό, αλλά και σε δυο παρακείμενα αυτοκίνητα.

