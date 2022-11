Κόσμος

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε το βράδυ της Τρίτης ότι ο Τζο Μπάιντεν «δεν θα μείνει άλλα τέσσερα χρόνια» στον Λευκό Οίκο, επισημοποιώντας, όπως είχε αφήσει να φανεί πριν από μια εβδομάδα, την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Ο Τζο Μπάιντεν ενσαρκώνει τις αποτυχίες της αριστεράς και τη διαφθορά της Ουάσιγκτον», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος —αντιμέτωπος με διάφορες έρευνες της δικαιοσύνης—, μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος των αφοσιωμένων υποστηρικτών του και των συγγενών του με κινητά στα χέρια σε αίθουσα της πολυτελούς κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

«Για να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο και τη δόξα της, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές», είπε ο μεγιστάνας των ακινήτων. «Αυτή δεν θα είναι δική μου εκστρατεία, θα είναι η δική μας εκστρατεία», διαβεβαίωσε.

Περιέγραψε με ειδυλλιακούς όρους τη θητεία του, μιλώντας για μια χώρα που απολάμβανε ειρήνη, ευημερία κι έχαιρε σεβασμού στη διεθνή σκηνή, αντιπαραβάλλοντας τη με τα δεινά που έφερε, κατ’ αυτόν, η προεδρία του Τζο Μπάιντεν, που «μας έχει φέρει στα πρόθυρα πυρηνικού πολέμου».

«Πριν από δύο χρόνια ήμασταν σπουδαία χώρα και σύντομα θα είμαστε ξανά», η Αμερική «επιστρέφει», συνέχισε. Επανήλθε στις αγαπημένες του θεματικές, τη μετανάστευση («μας δηλητηριάζουν»), την εγκληματικότητα, («λίμνες αίματος»), υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει την επιβολή της θανατικής ποινής στους διακινητές ναρκωτικών, ότι θα επαναφέρει στην ενεργή υπηρεσία μέλη και στελέχη του στρατού που αποτάχτηκαν επειδή δεν έκαναν το εμβόλιο κατά της COVID-19...

Αν κι επέκρινε —ξανά— τις εκλογικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, μια εβδομάδα αφού διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των Ρεπουμπλικάνων πως θα εκδηλωνόταν «γιγαντιαίο κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές, απέφυγε να επαναλάβει τους αστήρικτους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας το 2020 που του στέρησε τη νίκη, ή να αναφερθεί στην αιματηρή έφοδο οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Υποστήριξε ότι η εκστρατεία του θα υποστεί πόλεμο από οργανώσεις «της αριστεράς», το «κατεστημένο» της Ουάσιγκτον και «τα μέσα ενημέρωσης», σπεύδοντας να συμπληρώσει «δεν θα φοβηθούμε. Θα επιμείνουμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά ενάντια στο ρεύμα».

Με την κίνηση αυτή —αψηφώντας τις θεαματικές αποτυχίες υποψηφίων που υποστήριξε δημόσια στις «midterms»— ο κ. Τραμπ αποπειράται να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των δυνητικών αντιπάλων του στην εσωκομματική κούρσα των Ρεπουμπλικάνων, προτού καν ξεκινήσει, την ώρα που μερίδα τουλάχιστον του συντηρητικού ακροατηρίου μοιάζει να εναποθέτει τις ελπίδες του για το 2024 στον κυβερνήτη της Φλόριντας, τον Ρον ΝτεΣάντις, ανερχόμενου αστέρα της αμερικανικής σκληρής δεξιάς.

