Κόσμος

Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν ξέρει τα όρια της, μην τα βάζετε μαζί μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τούρκος πρόεδρος επάνελαβε μετά τη συνέντευξη τύπου μετά την G20 την απειλή πως «μπορεί να έρθουμε μια νύχτα».



Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις για την Ελλάδα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη σύνοδο της G-20 στην οποία συμμετέχει.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα ο Ερντογάν απάντησε ότι «η Ελλάδα δεν ξέρει τα όρια της. Αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες. Μην τα βάζετε μαζί μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε, μάλιστα, όπως αναφέρει το protothema.gr την απειλή του με τη φράση «μπορεί ξαφνικά να έρθουμε μια νύχτα» προσθέτοντας ότι «αυτά για μένα είναι ευγενικά λόγια».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου λέγοντας «βάλτε όσους περισσότερους θέλετε, τίποτα από αυτά δεν θα σας ωφελήσει».

«Υπάρχει η Τουρκία εδώ, θα ξέρετε την θέση σας. Αν διαβάσετε την ιστορία και το παρελθόν θα το δείτε» είπε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε και για την αντίδραση της Ελλάδας όσον αφορά στην απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών για την παραχώρηση καθεστώτος παρατηρητή στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος και απάντησε:

«Η απόφαση που ελήφθη ήταν νόμιμη. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός και καμίας χώρας. Θα δώσουμε την απαραίτητη απάντηση σε όσους χώρες προσεγγίζουν αρνητικά το θέμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πολωνία – Μπάιντεν: Απίθανο οι εκρήξεις να προέρχονται από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι

Missing Alert για 46χρονη

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη