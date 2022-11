Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος: Για ευρωπαϊκή “επιδημία” προειδοποιούν επιστήμονες

Ο καρκίνος απειλή την Ευρώπη. Ο "ρόλος" της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διαγνώσεις καρκίνου δεν έγιναν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια των δύο «χαμένων» ετών της πανδημίας, κάτι που μπορεί να έχει ως συνέπεια μια ευρωπαϊκή «επιδημία» καρκίνου μέσα στην επόμενη δεκαετία, προειδοποιεί μια διεθνής επιτροπή ογκολόγων και άλλων ειδικών.

Οι επιστήμονες της νέας επιτροπής του έγκριτου ιατρικού περιοδικού «The Lancet Oncology», με επικεφαλής τον καθηγητή Μαρκ Λόουλερ του Πανεπιστημίου Queen's του Μπέλφαστ, οι οποίοι έκαναν σχετική δημοσίευση, τονίζουν ότι η Covid-19 ανέδειξε μια σειρά από αδυναμίες τόσο στο πεδίο της θεραπείας όσο και της έρευνας του καρκίνου στην Ευρώπη, οι οποίες αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος να επιφέρουν καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του καρκίνου κατά μια σχεδόν δεκαετία.

«Εκτιμάμε ότι περίπου ένα εκατομμύριο διαγνώσεις καρκίνου χάθηκαν στην Ευρώπη στη διάρκεια της πανδημίας. Κάνουμε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για να βρούμε αυτούς τους χαμένους καρκίνους. Επιπροσθέτως, είδαμε μια ανησυχητική επίπτωση στην αντικαρκινική έρευνα, με εργαστήρια να κλείνουν και κλινικές μελέτες να καθυστερούν ή να ματαιώνονται κατά το πρώτο πανδημικό κύμα», ανέφερε ο δρ Λόουλερ.

Η έκθεση «European Groundshot» της Επιτροπής Lancet Oncology Commission, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο «European Cancer Summit 2022», εκτιμά ότι κατά το πρώτο έτος της πανδημίας οι γιατροί είδαν 1,5 εκατομμύρια λιγότερους ασθενείς με καρκίνο, ενώ ο ένας στους δύο καρκινοπαθείς δεν έκανε έγκαιρα την αναγκαία χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία. Ακόμη, δεν έγιναν 100 εκατομμύρια διαγνωστικές-απεικονιστικές εξετάσεις για καρκίνο, με αποτέλεσμα έως ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι μπορεί σήμερα να έχουν μη διαγνωσμένο καρκίνο.

Πέρα από τον κορονοϊό, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει τη δική του επίπτωση, με δεδομένο ότι Ρωσία και Ουκρανία ήταν ανέκαθεν δύο χώρες με μεγάλη συμμετοχή στην κλινική έρευνα για τον καρκίνο. Ο δρ Ανδρέας Χαραλάμπους, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καρκίνου, δήλωσε ότι «ενώ έχει υπάρξει μεγάλη ειδησεογραφική κάλυψη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχει περάσει σχετικά απαρατήρητη η βαθιά και συνεχιζόμενη επίπτωση στην κλινική έρευνα για τον καρκίνο. Υπάρχει ήδη ένα διευρυνόμενο χάσμα Ανατολής-Δύσης στην ευρωπαϊκή έρευνα για τον καρκίνο και είναι κρίσιμο ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας να μη διευρύνει περαιτέρω αυτό το χάσμα».

Η έκθεση των ειδικών βρήκε ότι την προηγούμενη δεκαετία 2010-2019 οι συνολικές επενδύσεις στην Ευρώπη για έρευνες στον καρκίνο έφθασαν τα 20 έως 22 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 26 ευρώ ανά κεφαλή, έναντι 80,5 δισ. δολαρίων (76 δισ. ευρώ) ή 234 ανά κεφαλή στις ΗΠΑ την ίδια περίοδο. Η επιτροπή προτείνει τουλάχιστον τον διπλασιασμό της αντικαρκινικής έρευνας στην Ευρώπη στα 50 ευρώ ανά κάτοικο μέχρι το 2030, με έμφαση στη βελτίωση της πρόληψης.

«Εκτιμάται ότι το 40% των καρκίνων στην Ευρώπη θα μπορούσαν να προληφθούν αν οι στρατηγικές πρωτοβάθμιας πρόληψης έκαναν καλύτερη χρήση της τρέχουσας κατανόησής μας αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο. Ακόμη, έως το ένα τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου στην Ευρώπη είναι πιθανότερο να είχαν καλύτερη έκβαση, αν ανιχνεύονταν πιο νωρίς», δήλωσε η Άνα Σμουτς της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Έρευνα στον Καρκίνο (IARC) με έδρα τη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

