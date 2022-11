Κοινωνία

Κούγιας για Πισπιρίγκου: Οι τηλεοπτικές εκπομπές “ώθησαν” την Αστυνομία να αρχίσει να διερευνά την υπόθεση (βίντεο)

Η κατηγορουμένη έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια για να απολογηθεί. Σε έντονους τόνους ο διάλογος Λιάγκα - Κούγια το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.



Τη λήψη νέας προθεσμίας για τις 25 Νοεμβρίου ζήτησε και έλαβε από την 35η τακτική ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Το αδίκημα αφορά στους θανάτους των δυο μικρότερων παιδιών της, της 3,5 ετών Μαλένας και της 6 μηνών Ίριδας. Η κατηγορουμένη ωστόσο ζήτησε ολιγοήμερη προθεσμία για να λάβει γνώση της δικογραφίας σε βάρος της και να προετοιμάσει τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς. Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη μητέρα είναι προφυλακισμένη από τον περασμένο Απρίλιο για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας και το προσεχές διάστημα αναμένεται να προσδιοριστεί η δίκη της ενώπιον του Μικτου Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Ο κ. Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της 34χρονης γυναίκας μίλησε στην εκπομπη "Το Πρωινό" για την προθεσμία που έλαβε η κατηγορούμενη.

"Ακόμη και αν δεν έπρεπε να παραστώ αύριο στη δίκη της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, πάλι θα ζητούσαμε προθεσμία, καθώς υπάρχουν ερωτήματα για τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης των Καρακούκη - Καλόγρηα" δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας.

Ο ίδιος αναφερόμενος στη στάση της αστυνομίας "δεν είχα παραστεί όταν η αστυνομία είχε καλέσει τότε την πελάτισσά μου, όμως αυτεπάγγελτα οι αστυνομικές αρχές μετά τις εκπομπές σας άρχισαν να συλλέγουν στοιχεία και η ίδια η αστυνομία ζήτησε να οριστούν ιατροδικαστές, οι οποίοι - Καρακούκης- Καλόγρηας- διορίστηκαν αυτεπαγγέλτως".

Μάλιστα, σε έντονους τόνους κινήθηκε ο διάλογος μεταξύ Λιάγκα - Κούγια για την "επιρροή" των τηλεοπτικών εκπομπών στην αστυνομική έρευνα, με τον παρουσιαστή να αναφέρει πως "η αστυνομία μας έδινε στοιχεία της έρευνας και όχι εμείς στην αστυνομία", με το γνωστό ποινικολόγο να λέει σε υψηλούς τόνους στο Γιώργο Λιάγκα πως "από εδώ και πέρα θα βρεθούμε σε αντιδικία, έρχονται μηνύσεις και αγωγές".

Σε ζωντανή σύνδεση ο Σταύρος Μπαλάσκας τόνισε πως "είναι ύβρις να ακούγεται πως η αστυνομία, η ανώτατη αρχή πριν τη Δικαιοσύνη, παίρνει εντολές από τις εκπομπές".

Όσο για την ιατροδικαστική έκθεση που εξέδωσαν για τους θανάτους των παιδιών ανέφερε πως "αυτό που έδωσαν ήταν γνωμοδότηση, ιατροδικαστικές εκθέσεις είναι αυτοές ποι εκδίδουν οι διορισμένοι από το κράτος ιατροδικαστές".

Τα "βέλη" του εξαπέλυσε και προς τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων λέγοντας πως "ο κ.Λέων δεν έχει κάνει ποτέ νεκροψία - νεκροτομή" τονίζοντας πως "για την υπόθεση της Πάτρας υπάρχει έντονη παραπληροφόρηση".

Ενώ "μήνυμα" έστειλε και στον υπουργό Δικαιοσύνης αναφέρεοντας πως "έκανε μεγάλο ατόπημα να ζητήσει την ποινική δίωξη της Τσάκωνα - Τσιόλα".





