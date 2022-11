Αθλητικά

Γιοάν Αμέλ: Πέθανε από εγκεφαλικό την ώρα της προπόνησης

Σοκ στον χώρο του αθλητισμού προκαλεί η είδηση του θανάτου του εν ενεργεία διαιτητή Γιοάν Αμέλ.

Ο Αμέλ ήταν ένας από τους ενεργούς διαιτητές του φετινού γαλλικού πρωταθλήματος, σφυρίζοντας το τελευταίο του παιχνίδι στις 6 Νοεμβρίου (Λιλ-Ρεν, 1-1). Ήταν, μάλιστα, υπεύθυνος VAR στο παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Οσέρ το περασμένο Σαββατοκύριακο.

L’OM a appris avec tristesse la disparition de Johan Hamel. Arbitre en @Ligue1UberEats depuis 8 saisons, il nous a quittes a l’age de 42 ans. ??



Le club tient a adresser ses plus sinceres condoleances a sa famille, ses proches ainsi qu’a l’ensemble de l’arbitrage francais. pic.twitter.com/sbQiNLePhs

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 16, 2022

