Πολιτική

Δένδιας και Ταγιάνι σε Τουρκία: Αδιαμφισβήτητη η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία έστειλαν ο Νίκος Δένδιας με τον Αντόνιο Ταγιάνι στη Ρώμη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του με τον Ιταλό ομόλογο του Αντόνιο Ταγιάνι, σήμερα στην Ρώμη, ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Πολωνία, χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων ωρών.

«Ιταλία και Ελλάδα είναι χώρες που βρίσκονται πολύ κοντά, στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ και το MED 5.Πριν δυο χρόνια υπογράψαμε την συμφωνία για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλάσσιων Ζωνών και ευχόμαστε και άλλες χώρες της Μεσογείου να ακολουθήσουν το παράδειγμα ειρήνης, συνεργασίας και φιλίας μας», πρόσθεσε ο υπουργός εξωτερικών.

Με αναφορά στην Λιβύη, πρόσθεσε ότι αύριο θα μεταβεί στην Βεγγάζη και ότι το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα είναι ότι «υπάρχει ανάγκη να τύχει εγγύησης μια διαδικασία που θα οδηγήσει προς τις εκλογές στη χώρα αυτή και ότι πρέπει να αποσυρθούν οι ξένες δυνάμεις». Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε, επίσης, την Ιταλία για το ότι «απέρριψε το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας- Λιβύης και πρόσθεσε ότι «είναι σαν να υπέγραφε η Ελλάδα ένα μνημόνιο με την Τυνησία, αγνοώντας την ύπαρξη της Μάλτας και της Σικελίας».

Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών τόνισε, παράλληλα, ότι «η Ιταλία τάχθηκε πάντα υπέρ της σταθερότητας στην Μεσόγειο» και ότι «χρειάζεται μια ισχυρή παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».« Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνας» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να εργαστούμε με τις χώρες της Αφρικής και να εγγυηθούμε την σταθερότητα της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Την ερχόμενη εβδομάδα θα μεταβώ στο Κόσοβο και στην Σερβία. Στα Βαλκάνια υπάρχουν χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ και χώρες που θα είναι υποψήφιες στο μέλλον. Η ένταση, στην όλη περιοχή, πρέπει να μειωθεί», υπογράμμισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ο κ. Δένδιας, τέλος, ευχαρίστησε τον Αντόνιο Ταγιάνι για την σημερινή του, σαφή δήλωση ότι «η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί» και ότι «τα προβλήματα λύνονται με διάλογο».

«Οι τουρκικές απειλές είναι απαράδεκτες. Ευχαριστώ τον φίλο υπουργό. Θεωρούμε ότι η συμφωνία Ελλάδας- Ιταλίας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, όπως και η συμφωνία Ισραήλ- Λιβάνου, είναι υπόδειγμα για την επίλυση των διαφορών. Με εργαλεία, το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συνθήκες της Λωζάννης και των Παρισίων».

Starting my visit to #Rome, I held 1st meeting with newly appointed #Italy DPM/FM @Antonio_Tajani



Agenda:

??Strengthening ????-???? relations

??????invasion of ????

??Developments in #EasternMediterranean & #Libya

??#WesternBalkans

??Migration/refugee issue, energy, ????related issues pic.twitter.com/up3NWcbPO2

— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 16, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Για ευρωπαϊκή “επιδημία” προειδοποιούν επιστήμονες

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο πύραυλος στην Πολωνία και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)