Κολωνός - βιασμός 12χρονης: νέα ομάδα προσώπων καλείται σε απολογία από την ανακρίτρια

Ποιους καλεί η ανακρίτρια για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό.

Νέα ομάδα προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης που έχει υποστεί το παιδί.

Η δικαστική λειτουργός αποστέλλει κλήσεις σε απολογία σε πρόσωπα που από την έρευνα των αστυνομικών αρχών ταυτοποιήθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων τους, να έχουν λάβει φωτογραφίες και βίντεο της 12χρονης, που κατηγορείται ότι διακινούσε ο προσωρινά 53χρονος κρατούμενος, θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Οι νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κοριτσιού, καλούνται από την ανακρίτρια να εμφανιστούν ενώπιόν της, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος τους για πορνογραφία ανηλίκων, αδίκημα που συγκαταλέγεται σε εκείνα που αφορούν προσβολές της ανηλικότητας.

Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις που η προμήθεια και η κατοχή υλικού πορνογραφίας ανηλίκου αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, η κατηγορία που απαγγέλλεται είναι κακουργηματικού βαθμού, όπως κακουργηματικού βαθμού είναι και αυτή που αποδίδεται στον παραγωγό και διακινητή τέτοιου είδους υλικού.

