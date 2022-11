Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: τα live από το υπόγειο και η “ενόχληση” σε δύο 14χρονες

Τι αποκαλύπτει η εκπομπή "Το Πρωινό" για την δράση του 53χρονου και τους καυγάδες της 12χρονης με τα αδέλφια της. Τι λένε η θεία και ο θείος των παιδιών για την ανήλικη και την προφυλακισμένη μητέρα της.

Πέρα από τον τιμοκατάλογο που είχε ο 53χρονος για τον διαμοιρασμό ροζ φωτογραφιών και βίντεο της 12χρονης από τον Κολωνό σε πελάτες του δικτύου που είχε στήσει για την εκπόρνευση της ανήλικης, ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης φέρεται να έκανε και live μεταδόσεις ερωτικών σκηνών από το υπόγειο του καταστήματος που διατηρούσε στην περιοχή, όπως ανέφεραν την Τρίτη στον ΑΝΤ1, δημοσιογράφοι της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, έχουν βρεθεί σχετικά στοιχεία από την έρευνα των αστυνομικών, που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις κινητές ηλεκτρονικές συσκευές τόσο του 53χρονου, όσο και των υπόλοιπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση μαστροπείας με επίκεντρο την 12χρονη.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» και πληροφορίες από συνομιλία που είχε με την θεία της 12χρονης από την Λευκάδα, η οποία άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της δυσώδους υπόθεσης.

Η θεία του κοριτσιού είπε στην δημοσιογράφο πως δύο κορίτσια, ηλικίας περίπου 14 ετών, τηλεφώνησαν σε άτομα του περιβάλλοντος της οικογένειας και ανέφεραν ότι «ενοχλήθηκαν» από τον 53χρονο, εγείροντας μια σειρά από ερωτήματα αναφορικά με το κατά τον βαθμό της «ενόχλησης» τους, αλλά και για τον σκοπό του 53χρονου.

Ακόμη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέρθηκε ότι η 12χρονη, μόνη ή μαζί με ακόμη ένα ανήλικο αδελφάκι της, θα φύγει σύντομα για την Λευκάδα και το σπίτι της θείας τους, αδελφής του πατέρα τους, η οποία αγωνιά όπως αναφέρει για το πώς και κατά πόσο θα μπορέσει να προστατεύσει το κορίτσι και ψυχολογικά, μετά τον ορυμαγδό των αποκαλύψεων.

Η Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε ακόμη πως «Η θεία λέει πως το παιδί δεν πάει στο σχολείο και πως δεν έχει επαρκή ψυχολογική υποστήριξη, καθώς υπάρχει μόνο μια παιδοψυχολόγος που πηγαίνει στην δομή που φιλοξενείται ια φορά την εβδομάδα και για όλα τα παιδιά».

Σε παρέμβαση του, ο Γιώργος Λιάγκας είπε πως μπορεί η 12χρονη να είναι αποκομμένη από το διαδίκτυο για να προστατευθεί από όσα γράφονται, αλλά τα αδέλφια της, με τα οποία ζει μαζί στην ίδια δομή του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν και πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην κοινωνία, προσθέτοντας πως ο ίδιος γνωρίζει ότι υπάρχουν καυγάδες ανάμεσα στα αδέλφια για το «ποιος φταίει για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικογένεια τους».

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο θείος της 12χρονης, αδελφός του πατέρα της και της θείας του κοριτσιού που ζει στην Λευκάδα, ο οποίος είπε ότι «δεν εξετάστηκε κανένα άλλο παιδί και δεν βιάστηκε κάποιο άλλο παιδί».

Ανέφερε ακόμη ότι η προφυλακισμένη μάνα των παιδιών «Κλαίει διαρκώς στον Κορυδαλλό. Δεν κλαίει για την πάρτη της, αλλά για τα παιδιά της και λέει συνέχεια “τα παιδιά μου, τα παιδιά μου, τα παιδιά μου”. Αλλά και τα παιδιά με ρωτούν συνέχεια για την μαμά τους και τους απαντάω «καλά είναι», τι να τους πω;».

